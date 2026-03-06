INE advierte: conteo distrital no puede eliminar, ni sustituir al PREP

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que el conteo distrital la misma noche de la elección no puede sustituir al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), luego de que la iniciativa de reforma electoral propusiera adelantar el inicio de los cómputos distritales en las elecciones federales.

Durante una sesión del Consejo General del INE realizada en la Ciudad de México, consejeros electorales reaccionaron a la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal, la cual plantea que los cómputos comiencen el mismo día de la jornada electoral cuando los paquetes lleguen a los consejos distritales.

Consejerías del INE señalaron que la ciudadanía está acostumbrada a consultar el PREP la misma noche de la elección, sistema que permite conocer resultados preliminares y que ha contribuido a generar confianza en los procesos electorales.

Explicaron que el conteo temprano o cómputo distrital no puede reemplazar este mecanismo, ya que cada sistema cumple una función distinta dentro del proceso electoral.

Según indicaron, la legitimidad de los resultados se ha fortalecido precisamente porque existen tres herramientas que se complementan:

Conteo rápido

PREP

Cómputos distritales

De acuerdo con los consejeros, eliminar o sustituir el PREP implicaría modificar leyes secundarias, ya que la reforma constitucional no establece su desaparición directa.

Reforma electoral plantea iniciar cómputos el día de la elección

La propuesta de reforma electoral incluye un párrafo que establece que los cómputos distritales de elecciones federales iniciarían el mismo día de la jornada electoral, una vez que los paquetes lleguen a los consejos distritales.

Aunque el texto no menciona directamente al PREP, consejeros del INE advirtieron que esta modificación podría impactar la operación del programa.

Además, un artículo transitorio plantea que el INE deberá realizar adecuaciones a sus lineamientos antes del 15 de mayo, lo que dependería primero de que el Poder Legislativo apruebe las leyes secundarias correspondientes.

Consejeros alertan por tiempos y carga de trabajo

Funcionarios del INE también señalaron que la implementación de estos cambios podría generar presión operativa durante la jornada electoral.

Indicaron que la prisa para modificar los procesos podría afectar a la ciudadanía que participa en el conteo de votos, ya que tendría que realizar tareas adicionales durante la misma noche de la elección.

Por ello, insistieron en que el PREP sigue siendo una herramienta clave para ofrecer resultados preliminares confiables.

