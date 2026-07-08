Extorsión, secuestro y fraude: EE.UU. enlista delitos atribuidos al CJNG

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Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señala que la organización obtiene miles de millones de dólares al año mediante diversas actividades criminales. Además del tráfico de drogas, el documento atribuye al grupo delitos como extorsión, secuestro, robo de combustible y contrabando de migrantes.

De acuerdo con la ficha oficial, el CJNG mantiene operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y diversos países de África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica. El informe destaca que el grupo es responsable de una parte significativa del fentanilo y otras drogas ilícitas que llegan a territorio estadounidense y a otros mercados internacionales.

Delitos que EE. UU. atribuye al CJNG

Según el Departamento de Estado, las principales actividades ilícitas del CJNG incluyen:

Tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Producción y tráfico de metanfetamina.

Extorsión.

Robo de combustible.

Secuestro.

Tala ilegal.

Minería ilegal.

Contrabando de migrantes.

Fraude de tiempo compartido.

El documento también señala que el grupo aprovecha el control de facto del Puerto de Manzanillo, en Colima, para importar precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo y metanfetamina ilícitos.

CJNG, un grupo muy violento

Además de las actividades económicas, el perfil oficial describe que el CJNG recurre a la violencia extrema para mantener el control de los territorios donde opera. De acuerdo con la ficha, la organización intimida a medios de comunicación, ejerce presión sobre comunidades y busca superar tanto a grupos rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas.

El informe agrega que el grupo también coacciona o incentiva a jueces, fiscales, políticos y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para facilitar sus operaciones y evitar detenciones.

Entre las acciones atribuidas al CJNG, el Departamento de Estado menciona ejecuciones públicas, la exhibición de cuerpos con mensajes intimidatorios, secuestros y desapariciones de civiles, así como ataques y asesinatos contra políticos, jueces y agentes de la ley.

El documento forma parte de la actualización del perfil del CJNG, organización que Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025 y cuya estructura continúa bajo seguimiento de las autoridades estadounidenses.

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