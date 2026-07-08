Hijastro del “Mencho”, nuevo líder del CJNG, según informe de EE. UU.

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Identifican al “03” y establecen recompensa. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

Juan Carlos González Valencia, alias “03” e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, aparece como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la más reciente actualización de la Guía Antiterrorista Internacional elaborada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

El documento, disponible de forma pública, coloca al “03” al frente de la organización criminal, catalogada por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera, y señala que asumió el liderazgo tras la muerte de Oseguera Cervantes.

EE. UU. identifica al “03” como líder del CJNG

De acuerdo con la guía, Juan Carlos González Valencia tomó el control de la organización inmediatamente después de la muerte del “Mencho” durante un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas en Jalisco.

El informe también indica que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Además, identifica a González Valencia como ciudadano estadounidense, por lo que, en caso de ser detenido, enfrentaría un proceso penal federal severo bajo la legislación de ese país.

Así queda la estructura del CJNG tras la muerte del “Mencho”

La actualización también mantiene a otros integrantes del grupo criminal entre los principales mandos.

Entre ellos figura Julio Alberto Castillo Rodríguez, el “Chorro”, identificado como uno de los principales tenientes del CJNG y además yerno del “Mencho”, por lo que continúa siendo un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses.

También aparece Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el “Sapo”, señalado como uno de los operadores de mayor rango dentro de la organización.

Por su parte, Audias Flores Silva, el “Jardinero”, continúa identificado como uno de los altos mandos del grupo, aunque actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, tras ser capturado por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026.

EE. UU. mantiene al CJNG como uno de sus principales objetivos

La guía describe al CJNG como uno de los grupos criminales con mayor capacidad operativa y expansión en México, con presencia dominante en estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Además de atribuirle el tráfico internacional de drogas, el informe señala que la organización obtiene recursos mediante delitos como extorsión, robo de combustible, secuestro, tráfico de migrantes, tala y minería ilegales, entre otras actividades.

Según la evaluación estadounidense, el CJNG cuenta con una estructura jerárquica y un modelo de franquicias criminales que le ha permitido expandir sus operaciones dentro y fuera de México.

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