Tras polémica, SRE transparentará comunicaciones con EE. UU. sobre Rocha Moya e Inzunza

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SRE hará públicas comunicaciones sobre Rocha Moya e Inzunza. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hará pública la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, aunque mantendrá bajo reserva las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales, debido a su naturaleza legal.

El anuncio se produce después de que la propia Cancillería diera a conocer que había clasificado por cinco años la documentación relacionada con las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026

Sheinbaum instruye transparentar la información

A través de un mensaje, la SRE informó que la decisión responde a una instrucción directa de la titular del Ejecutivo federal.

“Por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado”, señaló la dependencia.

Con ello, la Cancillería modificó el criterio anunciado previamente respecto al acceso a la información solicitada por particulares.

¿Qué había determinado previamente la SRE?

Días antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolvió reservar por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones oficiales entre México y Estados Unidos sobre las investigaciones que involucran a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares.

La medida fue emitida como respuesta a una solicitud de transparencia y, de acuerdo con la dependencia, buscaba evitar afectaciones a la relación bilateral y preservar los mecanismos de cooperación entre ambos países.

La clasificación incluía:

Oficios oficiales

Comunicaciones diplomáticas

Solicitudes de asistencia jurídica internacional

Notas verbales

Correos institucionales

Minutas de reuniones

La Cancillería argumentó que la reserva protege la cooperación bilateral

En su resolución, la SRE sostuvo que hacer públicos esos documentos podría afectar la confidencialidad y la confianza necesarias para el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Asimismo, señaló que la difusión de esos documentos podría revelar aspectos sensibles relacionados con:

Estrategias de coordinación entre ambos gobiernos.

Mecanismos de cooperación internacional.

Procesos de análisis e intercambio de información.

Interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.

Las notas diplomáticas permanecerán reservadas

Con el nuevo anuncio, la Cancillería confirmó que sí hará pública la información relacionada con las solicitudes de extradición realizadas por Estados Unidos; sin embargo, aclaró que las notas diplomáticas que formen parte de expedientes judiciales continuarán clasificadas como información reservada.

La dependencia argumentó que estos documentos conservan un carácter confidencial por estar vinculados a procedimientos legales en curso o a actuaciones judiciales, por lo que no podrán hacerse públicos.

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