Presencia en 5 continentes: radiografía del CJNG tras muerte del “Mencho”

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CJNG tras muerte de “El Mencho”. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo describe como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Según las autoridades estadounidenses, tiene presencia en países de 5 continentes: América, Asia, Oceanía, África y Europa.

De acuerdo con la Guía Antiterrorista Internacional, el grupo mantiene operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, así como diversos países de África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica, lo que le da presencia en cinco continentes.

Cambia liderazgo del CJNG tras muerte del “Mencho”

Según la ficha oficial, el CJNG también experimentó un cambio en su estructura de mando tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, en febrero de 2026.

El documento identifica a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el nuevo líder de la organización y señala que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Radiografía del CJNG: presencia global y estructura, según EE.UU.

El informe señala que el CJNG surgió en 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio, una antigua facción del Cártel de Sinaloa, y que desde 2018 amplió su presencia en distintas regiones de México. Para 2026, el documento lo ubica como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

La organización, agrega el Departamento de Estado, opera mediante una estructura jerárquica en la que líderes regionales coordinan las actividades diarias bajo las órdenes del líder general.

Además, utiliza un modelo de franquicias, mediante el cual grupos criminales locales se afilian al CJNG para facilitar su expansión fuera de sus principales bastiones.

La ficha también estima que el CJNG cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes. En México, identifica como zonas de mayor presencia a Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

CJNG; organización terrorista con diversas operaciones

Respecto a sus actividades, el documento señala que la organización obtiene ingresos por el tráfico de drogas, principalmente fentanilo y metanfetamina, además de delitos como extorsión, robo de combustible, secuestro, tala y minería ilegales, contrabando de migrantes y fraude de tiempo compartido.

El perfil añade que el control de facto del Puerto de Manzanillo, en Colima, permite al grupo importar precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

El Departamento de Estado recuerda que, en febrero de 2025, designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada, mientras que el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra integrantes de la organización y su estructura financiera.

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