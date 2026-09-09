EE. UU. ha entregado a México a 350 fugitivos desde 2025

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EE. UU. reporta 350 fugitivos entregados a México. Foto: Getty/Envato

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que 350 fugitivos buscados por las autoridades mexicanas han sido entregados a México desde el inicio de la administración de Donald Trump, en 2025.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, entre las personas transferidas se encuentran individuos buscados por delitos graves como homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas.

Más de 350 fugitivos entregados a México, y la cifra sigue aumentando. Desde el inicio de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump en 2025, los Estados Unidos han entregado a fugitivos buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio, tráfico de personas, tráfico de… pic.twitter.com/xd1JnnzK5A — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 9, 2026

Aumenta a 350 la cifra de fugitivos entregados a México

El nuevo reporte representa un incremento respecto a la cifra informada por el embajador el 15 de junio de 2026, cuando señaló que Estados Unidos había transferido a México a 313 personas buscadas por las autoridades. Con el nuevo anuncio, la cifra pasó de 313 a 350, es decir, 37 personas más en un periodo de 87 días.

U.S. Border Patrol agents in the Rio Grande Valley (@USBPChief & @USBPChiefRGV) captured and sent back a Mexican national wanted in Mexico for the prostitution of a minor and sexual assault. Under President Trump’s Administration, the United States has transferred 313 wanted… pic.twitter.com/QKNGpeFVuq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

En aquella ocasión, el embajador también informó sobre la captura y entrega a México de un ciudadano mexicano que era buscado por delitos relacionados con prostitución de una menor y agresión sexual.

Según el reporte difundido entonces, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande participaron en la localización y posterior devolución del ciudadano a México para enfrentar los procesos correspondientes ante la justicia mexicana.

Cooperación entre México y Estados Unidos continúa

El embajador señaló que la entrega de personas buscadas por las autoridades mexicanas forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En su mensaje, destacó que los fugitivos son trasladados a México para enfrentar los procesos legales correspondientes por los delitos que se les imputan. La cifra de personas entregadas a México desde el inicio de la administración de Donald Trump asciende a 350, de acuerdo con el reporte del embajador.

El funcionario estadounidense sostuvo que esta cooperación busca evitar que personas señaladas por delitos graves encuentren refugio fuera de México y puedan ser presentadas ante las autoridades correspondientes.

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