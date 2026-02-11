La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de febrero del 2026

| 07:50 | Bryan Rivera González | Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 11 de febrero de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de febrero de 2026

El secretario de Salud menciona que el brote se está controlando porque gran parte de la población está vacunada.

Estados con más contagios de sarampión

Jalisco: mil 245 casos
Chiapas: 238
CDMX: 120
Sinaloa: 118
Colima: 50
Tabasco: 35
Nayarit: 23

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, indica que el sarampión es una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad.

Una persona enferma puede contagiar hasta a 18 personas y el virus puede permanecer en un espacio por dos horas. Entre los síntomas, están la fiebre, malestar general y escurrimiento nasal. 

Destaca que han detectado 9 mil 74 casos en 2025 y 2026, con 6.7 casos acumulados por cada 100 mil habitantes. Resalta que México tiene una “muy alta tasa” de vacunación.

David Kershenobich resalta que el sarampión se quita en aproximadamente cuatro días.

El primer brote de sarampión ocurrió en Chihuahua en febrero del 2025, toda vez que el 90% de casos ocurrió en personas no vacunadas.

Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este miércoles 11 de febrero de 2026.

