¿Quieres estudiar en EE. UU.? Feria de Universidades 2026 llega a México: fechas, sedes y más

GENERANDO AUDIO...

Feria de Universidades. Foto: Embajada de EE. UU. en México

La Feria de Universidades 2026 llegará a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Ciudad de México durante este mes de septiembre, con la participación de más de 35 universidades de Estados Unidos y cuatro organismos certificadores de idioma. El evento será gratuito y estará abierto al público en general.

Las personas interesadas podrán conocer opciones para estudiar una licenciatura, posgrado, cursos de inglés, certificaciones y programas de corta duración.

🎉 ¡La gira de la Feria de Universidades de EducationUSA está por comenzar!



Nuestra primera parada será Mérida este 20 de septiembre. 🇲🇽➡️🇺🇸



Conoce a representantes de más de 20 universidades de Estados Unidos, resuelve tus dudas sobre el proceso de admisión y explora opciones… pic.twitter.com/SzNTCYXKRG — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 31, 2026

¿Qué encontrarás en la Feria de Universidades 2026?

Durante el evento, representantes de las instituciones participantes ofrecerán información sobre:

Oferta académica de universidades estadounidenses.

Becas y apoyos financieros.

Requisitos de admisión.

Programas de licenciatura y posgrado.

Cursos de inglés y certificaciones.

Estudios cortos y programas de verano.

Sesiones informativas sobre oportunidades de estudio.

También participarán organismos certificadores como TOEFL, Duolingo, Pearson y Michigan English Test, para orientar a los asistentes sobre certificaciones de idioma.

¡Monterrey, prepárate para estudiar en EUA! 🇺🇸



La segunda edición de nuestra Feria de Universidades de EducationUSA está cada vez más cerca.



🎓 Más de 35 universidades de Estados Unidos

💰 Información directa sobre becas y requisitos de admisión

📍 Todo en un solo lugar

🎟️… pic.twitter.com/JZIy3ViNSv — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 28, 2026

Estas son las universidades que estarán presentes:

Arizona State University Ball State University Bradley University Brenau University California Baptist University California State University – San Marcos California State University – Stanislaus Calvin University Columbia University School of Professional Studies Creighton University DePaul University Eastern Michigan University Illinois Institute of Technology Iowa State University of Science and Technology James Madison University Kent State University Maryville University of Saint Louis Mercy University Musicians Institute New Jersey Institute of Technology New Mexico State University Northeastern University San Mateo Colleges of Silicon Valley Savannah College of Art and Design SUNY Stony Brook University of Arizona University of Hartford University of Houston University of Nebraska – Omaha University of New Mexico University of Notre Dame University of Texas – Dallas University of Texas, El Paso University of Wisconsin – Stout Wayne State University

¿Cuándo y dónde será la feria en las distintas sedes?

La Feria de Universidades 2026 forma parte de un circuito nacional que visitará Mérida, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Las fechas son:

Mérida: 20 de septiembre.

20 de septiembre. Guadalajara: 22 de septiembre.

22 de septiembre. Monterrey: 23 de septiembre.

23 de septiembre. Ciudad de México: 26 de septiembre, con más de 60 universidades presentes

🚨Atención Guadalajara 🚨La segunda edición de nuestra Feria de Universidades de #EducationUSA está cada vez más cerca.



​✨ Más de 35 instituciones de los Estados Unidos en un solo lugar

💡 Información directa sobre becas, requisitos de admisión, ¡y mucho más!

🎟️ Entrada 100%… pic.twitter.com/gJiQuTt7Rg — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 21, 2026

La entrada es gratuita y quienes deseen asistir pueden registrarse previamente en los canales oficiales o siguiendo este enlace: Registro Feria de Universidades 2026

¿Qué es EducationUSA?

EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos que ofrece información y asesoría sobre oportunidades para estudiar en instituciones de educación superior estadounidenses acreditadas.

+60 UNIVERSIDADES. 🤯🇺🇸



Sí, leíste bien: +60 universidades de EE. UU. visitarán la CDMX para la Feria de Universidades 2026. 🎓✨



¿Tu uni ideal está entre ellas? 👀



Ven a conocer opciones para:

📚 Cursos de inglés

🎓 Estudios de licenciatura

🎓 Estudios de posgrado (maestrías… pic.twitter.com/ztySFfFGFO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 4, 2026

La red cuenta con más de 430 centros en más de 175 países y territorios. En México existen más de 20 centros.

En 2025, la primera edición de esta feria reunió a casi 600 asistentes y registró más de mil 300 personas, con Guadalajara como la ciudad con mayor participación del circuito.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.