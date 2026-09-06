¿Quieres estudiar en EE. UU.? Feria de Universidades 2026 llega a México: fechas, sedes y más
La Feria de Universidades 2026 llegará a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Ciudad de México durante este mes de septiembre, con la participación de más de 35 universidades de Estados Unidos y cuatro organismos certificadores de idioma. El evento será gratuito y estará abierto al público en general.
Las personas interesadas podrán conocer opciones para estudiar una licenciatura, posgrado, cursos de inglés, certificaciones y programas de corta duración.
¿Qué encontrarás en la Feria de Universidades 2026?
Durante el evento, representantes de las instituciones participantes ofrecerán información sobre:
- Oferta académica de universidades estadounidenses.
- Becas y apoyos financieros.
- Requisitos de admisión.
- Programas de licenciatura y posgrado.
- Cursos de inglés y certificaciones.
- Estudios cortos y programas de verano.
- Sesiones informativas sobre oportunidades de estudio.
También participarán organismos certificadores como TOEFL, Duolingo, Pearson y Michigan English Test, para orientar a los asistentes sobre certificaciones de idioma.
Estas son las universidades que estarán presentes:
- Arizona State University
- Ball State University
- Bradley University
- Brenau University
- California Baptist University
- California State University – San Marcos
- California State University – Stanislaus
- Calvin University
- Columbia University School of Professional Studies
- Creighton University
- DePaul University
- Eastern Michigan University
- Illinois Institute of Technology
- Iowa State University of Science and Technology
- James Madison University
- Kent State University
- Maryville University of Saint Louis
- Mercy University
- Musicians Institute
- New Jersey Institute of Technology
- New Mexico State University
- Northeastern University
- San Mateo Colleges of Silicon Valley
- Savannah College of Art and Design
- SUNY Stony Brook
- University of Arizona
- University of Hartford
- University of Houston
- University of Nebraska – Omaha
- University of New Mexico
- University of Notre Dame
- University of Texas – Dallas
- University of Texas, El Paso
- University of Wisconsin – Stout
- Wayne State University
¿Cuándo y dónde será la feria en las distintas sedes?
La Feria de Universidades 2026 forma parte de un circuito nacional que visitará Mérida, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
Las fechas son:
- Mérida: 20 de septiembre.
- Guadalajara: 22 de septiembre.
- Monterrey: 23 de septiembre.
- Ciudad de México: 26 de septiembre, con más de 60 universidades presentes
La entrada es gratuita y quienes deseen asistir pueden registrarse previamente en los canales oficiales o siguiendo este enlace: Registro Feria de Universidades 2026
¿Qué es EducationUSA?
EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos que ofrece información y asesoría sobre oportunidades para estudiar en instituciones de educación superior estadounidenses acreditadas.
La red cuenta con más de 430 centros en más de 175 países y territorios. En México existen más de 20 centros.
En 2025, la primera edición de esta feria reunió a casi 600 asistentes y registró más de mil 300 personas, con Guadalajara como la ciudad con mayor participación del circuito.
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