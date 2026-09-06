¿Quieres estudiar en EE. UU.? Feria de Universidades 2026 llega a México: fechas, sedes y más

| 01:40 | Ángel Sánchez | Uno TV
Feria de Universidades. Foto: Embajada de EE. UU. en México

La Feria de Universidades 2026 llegará a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Ciudad de México durante este mes de septiembre, con la participación de más de 35 universidades de Estados Unidos y cuatro organismos certificadores de idioma. El evento será gratuito y estará abierto al público en general.

Las personas interesadas podrán conocer opciones para estudiar una licenciatura, posgrado, cursos de inglés, certificaciones y programas de corta duración.

¿Qué encontrarás en la Feria de Universidades 2026?

Durante el evento, representantes de las instituciones participantes ofrecerán información sobre:

  • Oferta académica de universidades estadounidenses.
  • Becas y apoyos financieros.
  • Requisitos de admisión.
  • Programas de licenciatura y posgrado.
  • Cursos de inglés y certificaciones.
  • Estudios cortos y programas de verano.
  • Sesiones informativas sobre oportunidades de estudio.

También participarán organismos certificadores como TOEFL, Duolingo, Pearson y Michigan English Test, para orientar a los asistentes sobre certificaciones de idioma.

Estas son las universidades que estarán presentes:

  1. Arizona State University
  2. Ball State University
  3. Bradley University
  4. Brenau University
  5. California Baptist University
  6. California State University – San Marcos
  7. California State University – Stanislaus
  8. Calvin University
  9. Columbia University School of Professional Studies
  10. Creighton University
  11. DePaul University
  12. Eastern Michigan University
  13. Illinois Institute of Technology
  14. Iowa State University of Science and Technology
  15. James Madison University
  16. Kent State University
  17. Maryville University of Saint Louis
  18. Mercy University
  19. Musicians Institute
  20. New Jersey Institute of Technology
  21. New Mexico State University
  22. Northeastern University
  23. San Mateo Colleges of Silicon Valley
  24. Savannah College of Art and Design
  25. SUNY Stony Brook
  26. University of Arizona
  27. University of Hartford
  28. University of Houston
  29. University of Nebraska – Omaha
  30. University of New Mexico
  31. University of Notre Dame
  32. University of Texas – Dallas 
  33. University of Texas, El Paso
  34. University of Wisconsin – Stout
  35. Wayne State University

¿Cuándo y dónde será la feria en las distintas sedes?

La Feria de Universidades 2026 forma parte de un circuito nacional que visitará Mérida, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Las fechas son:

  • Mérida: 20 de septiembre.
  • Guadalajara: 22 de septiembre.
  • Monterrey: 23 de septiembre.
  • Ciudad de México: 26 de septiembre, con más de 60 universidades presentes

La entrada es gratuita y quienes deseen asistir pueden registrarse previamente en los canales oficiales o siguiendo este enlace: Registro Feria de Universidades 2026

¿Qué es EducationUSA?

EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos que ofrece información y asesoría sobre oportunidades para estudiar en instituciones de educación superior estadounidenses acreditadas.

La red cuenta con más de 430 centros en más de 175 países y territorios. En México existen más de 20 centros.

En 2025, la primera edición de esta feria reunió a casi 600 asistentes y registró más de mil 300 personas, con Guadalajara como la ciudad con mayor participación del circuito.

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