Simulacro Nacional de septiembre: fecha, hora y qué debes preparar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2026 en todo el país, un ejercicio que busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la población ante emergencias.

La actividad está programada para las 12:00 horas y contempla escenarios hipotéticos en las 32 entidades del país.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026?

De acuerdo con la información oficial, el ejercicio se realizará:

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Sábado 19 de septiembre de 2026 Hora: 12:00 horas

12:00 horas Ámbito: Nacional

Las autoridades señalaron que la selección de los escenarios combina actividad sísmica observada, antecedentes comparables y cobertura territorial para poner a prueba la coordinación regional.

¿Cuáles serán los escenarios hipotéticos?

El Simulacro Nacional 2026 contempla cinco escenarios hipotéticos distribuidos en distintas regiones del país.

Zona Centro

Magnitud hipotética: 7.7

Profundidad: 67 kilómetros

Ubicación: 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla

Este escenario involucra a:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

Zona Noroeste

Magnitud hipotética: 7.1

Profundidad: 30 kilómetros

Ubicación: 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California

Entidades participantes:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Zona Noreste

Magnitud hipotética: 5.2

Profundidad: 10 kilómetros

Ubicación: 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León

Entidades participantes:

Aguascalientes

Coahuila

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Zacatecas

Península de Yucatán

Magnitud hipotética: 7.0

Profundidad: 15 kilómetros

Ubicación: 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy

Entidades participantes:

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Golfo de Tehuantepec

Magnitud hipotética: 7.6

Profundidad: 22 kilómetros

Ubicación: 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas

Entidades participantes:

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

¿Qué debes preparar para participar?

Antes del simulacro, las autoridades recomiendan que las familias, escuelas, oficinas y centros de trabajo revisen sus protocolos internos de protección civil.

Entre las acciones que pueden realizarse destacan:

Identificar rutas de evacuación.

Ubicar puntos de reunión.

Conocer las salidas de emergencia.

Verificar que pasillos y accesos estén libres de obstáculos.

Designar responsables para coordinar la evacuación.

Tener a la mano información de contacto para emergencias.

¿Por qué es importante participar?

El Simulacro Nacional permite evaluar tiempos de respuesta, detectar áreas de oportunidad en los planes de emergencia y fomentar una cultura de prevención entre la población.

Además, ayuda a que familias, empresas, escuelas e instituciones sepan cómo actuar ante una situación real de riesgo.

El ejercicio se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades del país bajo cinco escenarios hipotéticos, con el objetivo de fortalecer la coordinación y preparación ante posibles emergencias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.