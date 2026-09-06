Tren Ciudad de México-Guadalajara comenzará a construirse en 2027, anuncia Claudia Sheinbaum desde Jalisco

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Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en 2027 comenzará la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, durante un acto realizado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde también informó sobre los programas sociales y proyectos de infraestructura que se desarrollan en la entidad.

Desde la Arena VFG, la mandataria sostuvo que su gobierno tiene como prioridad atender a la población y señaló que “quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México”.

Estos son los apoyos sociales que reciben en Jalisco

Sheinbaum informó que diversos Programas para el Bienestar tienen presencia en Jalisco. Entre los datos que presentó se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores: casi 1 millón de beneficiarios.

casi 1 millón de beneficiarios. Pensión para Personas con Discapacidad: 64 mil 731 personas.

64 mil 731 personas. Jóvenes Construyendo el Futuro: 9 mil jóvenes.

9 mil jóvenes. Beca para universidad: 7 mil 125 estudiantes.

7 mil 125 estudiantes. Beca de preparatoria: 250 mil estudiantes.

250 mil estudiantes. Producción para el Bienestar: 54 mil 692 productores.

54 mil 692 productores. Sembrando Vida: mil 616 beneficiarios.

mil 616 beneficiarios. Precios de Garantía: 3 mil beneficiarios.

3 mil beneficiarios. Leche para el Bienestar: 456 mil familias.

456 mil familias. La Escuela es Nuestra: 2 mil 630 planteles de educación básica y 132 preparatorias.

También mencionó la Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina, que incluye apoyos para útiles y uniformes escolares.

Gobierno federal reporta proyectos de infraestructura

En materia de infraestructura, la presidenta enlistó trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras, caminos artesanales, el Puente Amado Nervo, la modernización del Libramiento Lagos de Moreno y obras en el puerto de Puerto Vallarta.

También señaló proyectos de saneamiento del río Lerma-Santiago, la construcción de 70 mil 310 viviendas mediante Vivienda para el Bienestar, la regularización de 15 mil escrituras y la reestructuración de créditos para cerca de 400 mil familias.

Entre las obras mencionadas también están el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco del ISSSTE y una Central de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado.