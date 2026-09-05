Claudia Sheinbaum visita Colima y destaca programas, obras y nuevos consultorios del IMSS Bienestar

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Foto: Gobierno Colima

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Colima, donde destacó la inversión de su gobierno en Programas para el Bienestar, infraestructura, salud y vivienda, además de señalar que el pueblo es el camino y destino de la Cuarta Transformación.

Durante un acto realizado en la Unidad Deportiva Morelos, la mandataria cuestionó las políticas de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, particularmente el rescate bancario mediante el Fobaproa.

Claudia Sheinbaum habla del Fobaproa en Colima

La Presidenta detalló que al Fobaproa —que posteriormente se le denominó IPAB— se le destinan cada dos años del presupuesto público 50 mil millones de pesos (mdp) que solo van a una parte de los intereses de dicha deuda.

“Fíjense, les voy a leer tal cual me lo dictó el secretario de Hacienda: ‘cada dos años pagamos del presupuesto público 50 mil millones de pesos al IPAB, pero eso solo corresponde a una parte de los intereses de esa deuda; el capital y la otra parte de los intereses, se tiene que adquirir deuda para pagar el IPAB’.

“Ya ven que cuando uno adquiere una deuda va pagando capital e intereses para ir disminuyendo. Bueno, no, resulta que solo se paga una parte de los intereses. Por eso, digo y sostengo que increíblemente nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa. Esa fue la irresponsabilidad de aquellos gobiernos del pasado”, agregó.

Foto: Gobierno de Colima

Más de 245 mil colimenses reciben Programas para el Bienestar

En contraste con el neoliberalismo, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que 245 mil 365 colimenses reciben los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, a través de una inversión de 6 mil 38 millones de pesos (mdp), los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

La Pensión para Adultos Mayores beneficia a 92 mil 288 personas

beneficia a 92 mil 288 personas La Pensión a personas con Discapacidad a 12 mil 634 derechohabientes

a 12 mil 634 derechohabientes Jóvenes Construyendo el Futuro a 9 mil 25

a 9 mil 25 Producción para el Bienestar a 3 mil 45 productores

Fertilizantes Gratuitos a 4 mil 538

Sembrando Vida a 4 mil 231

a 4 mil 231 Leche para el Bienestar a 39 mil 900 familias

a 39 mil 900 familias Bienpesca a mil 179

a mil 179 La Escuela es Nuestra a 202 planteles de Educación Básica y 34 de Media Superior

a 202 planteles de Educación Básica y 34 de Media Superior La Pensión Mujeres Bienestar a 22 mil

La beca para universidad a mil 81 estudiantes

La beca Rita Cetina a 29 mil 231 estudiantes de secundaria.

Así como a 36 mil 161 alumnas y alumnos de primaria para uniformes y útiles.

¿Qué obras destacó Claudia Sheinbaum en Colima?

En materia de obra pública, la mandataria destacó la reconstrucción de:

El Puente Chical y Las Tunas

y Las Tunas Los nuevos puentes de La Presa en Ixtlahuacán y de ingreso a Manzanillo

y de ingreso a Manzanillo El Libramiento Arco Sur y Arco Norte en Colima; un avance del 70 por ciento en la modernización de la Autopista Armería-Manzanillo

Avance del 40 por ciento para el proyecto Agua para Colima

La conservación de la Red Federal de Carreteras

La construcción de 20 mil 700 nuevas viviendas, 53 mil familias beneficiadas con la reestructuración y condonación de créditos impagables y regularización de mil viviendas

Tres ampliaciones de preparatorias

Un nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Manzanillo

Una nueva Central de Ciclo Combinado

11 Centros LIBRE para las mujeres

Dos deportivos del programa México Imparable.

Anuncian 198 consultorios del IMSS Bienestar en Colima

Adicional a esto, anunció que en este mes de septiembre iniciarán las asambleas para la construcción de 198 consultorios del IMSS Bienestar en Colima, que forman parte de los 12 mil que se van a construir en todo el país a partir del próximo mes de enero; así como la conclusión de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció la novena visita de la Presidenta en estos dos años y reconoció su capacidad para identificar problemas complejos para darles una solución, como fue el impulsar la construcción de estos consultorios médicos del IMSS Bienestar que llegarán a Colima el próximo año.

“Desde Colima, reiteramos nuestro convencido respaldo para seguir andando juntas y juntos de la mano del pueblo, porque coincidimos plenamente con usted: el pueblo es nuestro camino y el pueblo es nuestro destino”, agregó.

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