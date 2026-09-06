Sheinbaum refrenda respaldo al pueblo ante 35 mil nayaritas y destaca programas sociales

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

Ante 35 mil personas en la Explanada de la Feria de Tepic, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó durante su recorrido “Honestidad y Resultados” que el pueblo es el camino y el destino de la Cuarta Transformación, a la vez que informó que cerca de medio millón de nayaritas reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

Asimismo, Sheinbaum señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores, la Cuarta Transformación gobierna desde el territorio y mantiene contacto con la población. Criticó que durante 36 años se modificó la Constitución, no aumentó el salario mínimo y se convirtió deuda privada en pública mediante el Fobaproa.

“Antes había gobiernos para unos cuantos, que gobernaron para los de mero arriba. Y en el 2018, con la Cuarta Transformación, llegamos gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, afirmó.

Entre los apoyos que llegan a Nayarit destacó la Pensión para Adultos Mayores, con 154 mil 393 beneficiarios; la Pensión para Personas con Discapacidad, con 33 mil 378; y la Pensión Mujeres Bienestar, con 33 mil 390 mujeres. También reportó apoyos para estudiantes, productores del campo y familias mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y Leche para el Bienestar.

En materia de infraestructura y servicios, la presidenta informó que entre septiembre y diciembre se construirán 252 consultorios del Servicio Universal de Salud, que comenzarán a operar en enero de 2027. También destacó la construcción del Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS-Bienestar, cuatro Bachilleratos Margarita Maza, una unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y 18 mil 500 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar.

Asimismo, señaló que se construyen los puentes Amado Nervo y Ferrocarril Luis Donaldo Colosio, se ampliará la carretera Las Varas-Platanitos y en diciembre prevé inaugurar el Aeropuerto de la Riviera Nayarita “Amado Nervo”. También anunció un Plan Maestro para el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

En tanto que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que el Gobierno federal responde a las necesidades de Nayarit y profundiza en su atención. El mandatario estatal expresó su respaldo a Sheinbaum y afirmó que Nayarit “la quiere y la respeta”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.