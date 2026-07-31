FGR interroga a seis marinos por huachicol fiscal: qué se sabe del caso Farías Laguna

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Marinos habrían aportado nuevos datos sobre el caso. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) tomó declaración a seis elementos de la Secretaría de Marina como parte de la investigación por presunto huachicol fiscal que enfrenta el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Las comparecencias se realizaron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y fueron solicitadas por la defensa de los mandos navales, que sostiene que los testimonios podrían aportar información que no había sido considerada dentro de la carpeta de investigación.

Más de 11 horas de diligencias

Las entrevistas ministeriales concluyeron la noche del jueves tras una jornada que se prolongó por más de 11 horas.

Los marinos fueron citados por la FGR en cumplimiento de una orden emitida por una jueza federal, luego de una petición presentada por la defensa de los hermanos Farías Laguna.

De los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir declaración ante el Ministerio Público Federal.

Las diligencias fueron encabezadas por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, representante legal de los acusados.

Defensa asegura que surgieron nuevos elementos

Tras las comparecencias, la defensa afirmó que los testimonios aportaron datos que no figuraban previamente en la investigación.

Según los abogados, las declaraciones permitirán contrastar versiones, precisar actuaciones y analizar aspectos que hasta ahora no habían sido incorporados al expediente.

No obstante, por razones procesales, la defensa indicó que mantendrá bajo reserva tanto la identidad de los marinos que declararon como el contenido de sus testimonios.

Los abogados argumentaron que revelar esa información podría afectar diligencias pendientes y futuras acciones legales relacionadas con el caso.

Investigación por presunto huachicol fiscal sigue abierta

La investigación gira en torno a una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal, mediante la cual hidrocarburos habrían ingresado al país con documentación presuntamente irregular para evitar el pago de impuestos.

De acuerdo con las acusaciones, los hermanos Farías Laguna son investigados por su posible relación con operaciones vinculadas a este esquema.

Durante las etapas iniciales del caso, la FGR presentó imputaciones relacionadas con delincuencia organizada y actividades ligadas al tráfico ilícito de combustibles, una modalidad que ha cobrado relevancia en los últimos años por las pérdidas fiscales que genera para el Estado mexicano.

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