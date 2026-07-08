FGR revela entrega de piloto del “Mayo” a EE. UU.; acusa al FBI y va contra Ken Salazar

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FGR acusa al FBI de participar en el secuestro del “Mayo”. Foto: Cuartoscuro/FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya fue identificado el piloto que trasladó a Ismael el “Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. De acuerdo con las investigaciones, el hombre solicitó un código transponder en Ciudad Juárez para ingresar a territorio estadounidense y, posteriormente, pidió ser deportado de inmediato a México. Sin embargo, tras regresar al país continuó operando ilícitamente, fue detenido por portación de armas de fuego y, finalmente, entregado a autoridades de Estados Unidos.

Durante la presentación de avances del caso, en conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy detalló que la identificación del piloto forma parte de las siete carpetas de investigación abiertas por la FGR en torno al presunto secuestro de “El Mayo” Zambada, ocurrido en Sinaloa y que culminó con su detención en Nuevo México.

El piloto regresó a México antes de ser entregado a EE. UU.

La Fiscalía explicó que, tras aterrizar en Estados Unidos, el piloto solicitó ser deportado de inmediato a México. Una vez en territorio nacional, continuó realizando actividades delictivas hasta que fue detenido por portación de armas de fuego. Posteriormente, las autoridades mexicanas lo entregaron a Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales.

Además, la FGR señaló que autoridades estadounidenses no proporcionaron información completa sobre la aeronave ni facilitaron evidencia relacionada con el vuelo, lo que dificultó las investigaciones.

FGR señala al FBI por operar ilegalmente en territorio mexicano

La Fiscalía sostuvo que las investigaciones indican que el 25 de julio de 2024, fecha en que Ismael Zambada fue trasladado desde Sinaloa hacia Nuevo México, existió una intervención de autoridades estadounidenses sin autorización del Estado mexicano.

Según la dependencia, de confirmarse estos hechos se configurarían graves violaciones al derecho nacional e internacional.

La FGR recordó que la captura ocurrió el mismo día en que el Gobierno estadounidense modificó la medida cautelar de Ovidio Guzmán López, quien había sido extraditado por México en septiembre de 2023 y dos días antes ingresó al programa de testigos protegidos de Estados Unidos.

🔴 “De establecerse la participación de agencias extranjeras” en el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada “se puede acreditar algún grado de responsabilidad en contra de las personas que resulten en nuestra investigación”, afirma la fiscal Ernestina Godoy. pic.twitter.com/DS1Q37QndR — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

Habrá acciones contra Ken Salazar

Como parte de las investigaciones, la FGR anunció que iniciará un procedimiento relacionado con las declaraciones realizadas por Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 aseguró públicamente que ninguna autoridad estadounidense participó en la captura y que todo había sido resultado de una confrontación entre grupos del crimen organizado.

Sin embargo, se precisó “las consecuencias contra ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, no son necesariamente penales. Se aclaró que no puede ser “investigado, perseguido o sancionado”.

La Fiscalía considera que, si se confirma la participación del FBI en territorio mexicano, dichas declaraciones serían contrarias a los hechos que actualmente investiga la institución.

Relacionan el caso con beneficios otorgados a Ovidio Guzmán

La Fiscalía también señaló que Ovidio Guzmán López, extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, ingresó el 23 de julio de 2024 al programa de testigos protegidos de ese país.

Según la dependencia, dos días después, el Gobierno estadounidense modificó su medida cautelar sin consultar a México y ese mismo dia, 25 de julio ocurrió la captura de Ismael Zambada.

La FGR agregó que también investiga la recepción en territorio estadounidense de 17 familiares de Ovidio Guzmán, hecho que considera relacionado con el desarrollo de los acontecimientos.

🚨 "Presumiblemente el secuestro (de El Mayo) fue resultado del cambio de medida cautelar y de la recepción de 17 familiares de Ovidio (Guzmán) por parte del gobierno de EU”: Ernestina Godoy



La fiscal relató la cronología que, según la FGR, rodeó el caso de el secuestro de ‘El… pic.twitter.com/Qzg1pKqsif — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

Detectan irregularidades en la aeronave y códigos en el traslado ilegal

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó que la aeronave utilizada para trasladar a Ismael Zambada fue identificada y presentaba diversas modificaciones.

Entre las irregularidades detectadas destacan:

Alteraciones en motores, pintura y sistema de iluminación.

Ausencia de permisos para realizar el vuelo.

Solicitud de un código transponder para ingresar a Estados Unidos sin autorización.

para ingresar a Estados Unidos sin autorización. Presuntas inconsistencias en la identificación del piloto y de la propia aeronave.

La dependencia indicó que autoridades estadounidenses no proporcionaron toda la información solicitada sobre el avión ni facilitaron evidencia relacionada con el caso.

🚨 Ernestina Godoy informó que la FGR ya identificó al piloto de la aeronave utilizada en el secuestro de "El Mayo" Zambada.



Además, señaló que la pista desde la que despegó el avión no contaba con autorización para operar y que la aeronave presentaba medios de identificación… pic.twitter.com/79hUVN4djz — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

Hay siete carpetas de investigación abiertas

La FGR informó que actualmente mantiene siete carpetas de investigación relacionadas con estos hechos.

Como parte de las diligencias realizadas hasta el momento se han llevado a cabo:

153 entrevistas.

mil 288 informes de investigación.

124 dictámenes periciales en distintas especialidades.

Las investigaciones también involucran a Joaquín Guzmán López, así como a los escoltas que acompañaban a Ismael Zambada durante los hechos.

FGR asegura que la extradición de el “Mayo” no es procedente por ahora

La Fiscalía explicó que existen 32 órdenes de aprehensión en México relacionadas con Ismael Zambada y puntualizó que, al encontrarse sujeto a un proceso penal en Estados Unidos, actualmente no es posible solicitar su extradición inmediata.

Finalmente, la institución indicó que continuará realizando diligencias y mantendrá la cooperación bilateral con autoridades estadounidenses para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que reiteró que, de comprobarse la intervención de agentes extranjeros sin autorización, se trataría de un hecho de especial gravedad por las implicaciones legales y diplomáticas que representa.

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