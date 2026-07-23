Huajuapan de León: la ciudad de Oaxaca donde las alfombras de aserrín colorean sus calles por más de 5 kilómetros

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Los habitantes elaboran las alfombras de aserrín. Fotos: Uno TV

Desde hace 50 años, cada 24 de julio, Huajuapan de León, enclavada en la región mixteca de Oaxaca, adorna más de 5 kilómetros de sus calles con alfombras de aserrín de colores en honor a su patrono, el Señor de los Corazones.

Esta ciudad, al noroeste de Oaxaca, se vuelve un enorme lienzo multicolor, sus calles se cubren con alfombras de aserrín que elaboran los artesanos del lugar y los propios vecinos para la procesión del Señor de los Corazones.

La ciudad de los tapetes de aserrín en Oaxaca

Aunque las alfombras de aserrín son una tradición presente en distintas regiones de México, en Huajuapan de León adquirieron una identidad propia que distingue a este municipio.

De acuerdo con una publicación del Gobierno Municipal, “cada 24 de julio Huajuapan de León se viste de arte. Aroma a madera, colores, arte y tradición se conjuntan en las calles de nuestra ciudad, donde se elaboran tapetes de aserrín por más de 5 kilómetros“.

Para los pobladores esta expresión también conocida como arte efímero “es un acto de amor al Cristo Moreno Señor de los Corazones, también conocido como el Cristo Libertador”.

Una tradición con más de cinco décadas

De acuerdo con la Diócesis de Huajuapan, esta tradición comenzó hace aproximadamente 50 años, inspirada en las alfombras de aserrín de Huamantla, Tlaxcala. Con el tiempo desarrollaron un estilo propio que hoy forma parte de su patrimonio cultural.

Actualmente, el recorrido de la procesión rebasa los 5 kilómetros, convirtiéndose en uno de los trayectos de tapetes de aserrín más extensos de México.

La procesión del Señor de los Corazones

La elaboración de los tapetes tiene como propósito acompañar la procesión del Señor de los Corazones, conocido también como el Cristo Moreno o Cristo Libertador, pues a él se le atribuye el rompimiento del Sitio de Huajuapan, el más largo de la Guerra de Independencia de México, liberando a la ciudad el 23 de julio de 1812.

Cada año, decenas de miles de personas, no sólo de la región sino de varias partes del país y de migrantes, participan en esta celebración, considerada una manifestación de fe, identidad comunitaria y orgullo cultural.

Arte de lo efímero con sello mixteco

Los tapetes comienzan a elaborarse desde las primeras horas del 24 de julio. Familias completas trabajan durante horas colocando aserrín teñido con pigmentos naturales y artificiales para formar enormes diseños que desaparecerán en cuestión de minutos cuando pase la procesión.

Uno de los rasgos que distingue a esta celebración de Huajuapan es que las alfombras no representan imágenes religiosas. En su lugar predominan grecas mixtecas, flores, códices, fauna, elementos naturales y figuras, ya que, por respeto, después del paso de la imagen del Señor de los Corazones, los tapetes son recorridos por miles de fieles.

Por ello, este oficio es conocido como el arte de lo efímero, una expresión artística cuyo valor radica precisamente en su carácter temporal.

¿Dónde está Huajuapan de León y cómo llegar?

Huajuapan de León se localiza en la región Mixteca del estado de Oaxaca, a unos 190 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, aproximadamente 160 kilómetros de Puebla y a 390 kilómetros de la CDMX.

Desde la capital oaxaqueña se puede llegar por carretera en un recorrido de alrededor de dos horas y 45 minutos mismo tiempo que desde Puebla, mientras que de la CDMX el recorrido es de 5 horas, dependiendo de las condiciones del camino.

Huajuapan de León es famosa porque se le considera la cuna de la “Canción Mixteca”, escrita por el compositor José López Alavez; lugar de origen del “Jarabe Mixteco” y por la zona arqueológica del Cerro de las Minas.

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