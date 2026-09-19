No sonó la alerta sísmica en tu celular o altavoz: así puedes activarla y reportar fallas tras simulacro

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Foto: Cuartosuro

Si durante el Segundo Simulacro Nacional la alerta sísmica no sonó en tu celular o en los altavoces de tu calle, todavía hay opciones para activar el sistema y reportar cualquier falla.

El ejercicio se realizó este 19 de Septiembre a las 12:00 horas en distintas zonas de México y, además del sonido en postes y altavoces, incluyó el envío de mensajes de emergencia a más de 105 millones de teléfonos móviles.

El mensaje que recibieron algunos usuarios fue:

“ESTO ES UN SIMULACRO. El Gobierno de México realiza una prueba del sistema de alertamiento de emergencia, en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026”.

Cómo activar la alerta sísmica en mi celular

Las autoridades han explicado anteriormente que la función debe estar habilitada en el teléfono para recibir las alertas inalámbricas.

Android

Si tienes Android, estos son los pasos:

Entrar a “Ajustes”

Seleccionar “Notificaciones”

Presionar “Ajustes avanzados”

Ingresar a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

iPhone

En dispositivos iPhone debes:

Entrar a “Configuración”

Ir a “Notificaciones”

Deslizar hasta “Alertas gubernamentales”

Activar las opciones disponibles como: Alerta Amber Alerta de ejercicio Alerta extrema Alerta grave Mensajes de información Mensajes de prueba



Otra alternativa es comunicarse al número 079 para reportar problemas relacionados con el sistema.

¿Por qué puede que no suene la alerta sísmica durante un sismo?

La falla en la alerta sísmica de celulares, como la registrada durante un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el pasado 4 de mayo, fue ajena a los usuarios y estuvo relacionada con trabajos de mantenimiento.

El sistema funciona mediante antenas de telefonía celular que distribuyen las alertas a los dispositivos dentro de una zona específica.

Según Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, el Gobierno envía la señal a las compañías telefónicas y estas la distribuyen a través de sus antenas.

Cómo funcionan los altavoces de alerta sísmica en CDMX

La alerta sísmica en la Ciudad de México opera mediante el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), una red de sensores que detecta movimientos fuertes y envía señales por radio para alertar a las ciudades con cobertura.

La CDMX cuenta con más de 13 mil postes con altavoces digitales utilizados para emitir la alerta sísmica y otros avisos de emergencia.

Cómo reportar un altavoz que no sonó

Si un altavoz no funcionó durante el simulacro, puedes levantar un reporte a través de Locatel.

Estos son los pasos:

Ingresar al portal: https://311locatel.cdmx.gob.mx/

Dar clic en “Iniciar reporte SUAC”

Entrar con tu cuenta Llave

Capturar el ID del altavoz o la dirección exacta

Adjuntar imagen si es necesario

Recibir el folio para seguimiento

También es posible reportar la falla mediante el 911, teniendo a la mano el ID del poste donde se encuentra el altavoz dañado.

¿En qué casos se activa la Alerta Sísmica?

Se activa con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite, en el caso de la Ciudad de México, a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.

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