Aseguran laboratorio de metanfetamina en Jalisco: había precursores para 625 mil dosis

GENERANDO AUDIO...

Foto: Semar

Elementos federales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Zapopan, Jalisco, donde encontraron precursores químicos suficientes para fabricar alrededor de 625 mil dosis de droga, además de aproximadamente un kilogramo de fentanilo.

Durante el operativo también fueron asegurados un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación. De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa un golpe a la operación de grupos criminales que utilizan este tipo de instalaciones para la producción de drogas sintéticas.

Cateo en Zapopan permitió localizar el narcolaboratorio

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, luego de una investigación desarrollada por autoridades federales.

En el lugar fueron encontrados diversos productos químicos utilizados para la elaboración de metanfetamina, así como un kilogramo de fentanilo y otros objetos presuntamente relacionados con las actividades del laboratorio.

Tras el aseguramiento, personal especializado llevó a cabo la neutralización y destrucción de los precursores químicos localizados para evitar que fueran utilizados en la fabricación de más narcóticos.

Precursores alcanzaban para producir 625 mil dosis

Según la información oficial, la cantidad de sustancias encontradas habría permitido producir aproximadamente 625 mil dosis de droga sintética.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica superior a 714 mil pesos para los grupos delictivos vinculados con la operación del inmueble.

Jalisco sigue siendo foco de producción de drogas sintéticas

El hallazgo ocurre en una de las entidades donde con frecuencia se detectan laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina y otras drogas sintéticas.

En los últimos años, las autoridades federales han mantenido operativos para localizar inmuebles utilizados para almacenar precursores químicos, procesar narcóticos y distribuir sustancias ilícitas hacia distintos puntos del país y del extranjero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.