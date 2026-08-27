Roberto Velasco aborda IA, migración y mexicanos fallecidos en EE. UU.

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Velasco avanza en IA y migración durante visita a Washington. Foto: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó una visita de trabajo a Washington D. C., donde sostuvo reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en temas prioritarios de la agenda bilateral.

Durante los encuentros, el funcionario mexicano abordó asuntos relacionados con innovación, tecnologías emergentes, protección de las personas mexicanas y movilidad humana, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

COMUNICADO. "El secretario Roberto Velasco concluye visita de trabajo a Washington D.C.".https://t.co/46aY220nHb pic.twitter.com/OZrtLoU86E — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

Velasco aborda inteligencia artificial y semiconductores con funcionario de EU

Como parte de su agenda, Roberto Velasco se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

Durante el encuentro analizaron oportunidades de colaboración entre México y Estados Unidos en sectores estratégicos, entre ellos:

Innovación.

Inteligencia artificial.

Semiconductores.

Cadenas de suministro.

La reunión se desarrolló en el marco de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral en tecnologías emergentes y áreas consideradas prioritarias para ambos países.

México plantea a EU atención a casos de mexicanos fallecidos

Posteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar.

Roberto Velasco subrayó la importancia que tiene para el Gobierno de México la atención de los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas y la necesidad de evitar que estas situaciones continúen.

Ambos funcionarios también dialogaron sobre la colaboración bilateral para atender los flujos migratorios y los mecanismos de cooperación entre los dos gobiernos en materia de movilidad humana.

La visita de trabajo de Velasco a Washington se realizó como parte de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, en la que ambos países mantienen conversaciones sobre temas económicos, tecnológicos, migratorios y de protección de sus ciudadanos.

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