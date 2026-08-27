Morena se deslinda de Inzunza tras salida de bancada; analizará su futuro al interior del partido

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Morena se deslinda de Inzunza. Foto: Cuartoscuro

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, se pronunció tras la salida de Enrique Inzunza de la bancada guinda y declararse senador independiente. En conferencia de prensa, aseguró que ellos pedían que el sinaloense solicitara licencia luego de los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico.

“Nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia, pero a partir de hoy él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente”, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Además, la dirigente morenista aseguró que, tras la decisión de Inzunza, el partido deja de tener responsabilidad tanto en las acciones como en las opiniones del ahora senador independiente.

“Desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal; al determinar él separarse del grupo parlamentario no será responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones”, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

¿Cuál será el futuro de Inzunza en Morena?

Sobre el futuro de Inzunza al interior de Morena, Ariadna Montiel destacó que se dará conocimiento a la Comisión de Honestidad y Justicia para definir la situación que guarde el senador al interior del partido.

Montiel adelantó que la comisión, que también podría definir la situación de Rubén Rocha Moya, se encuentra atenta y, probablemente, “ya han tomado nota”.

“Daremos conocimiento a la Comisión de Honestidad y Justicia que está atenta. Permanentemente, están dándole seguimiento a todo lo que va sucediendo, sobre todo, porque tenemos un proceso importante sucediendo. Seguramente sus integrantes ya han tomado nota de lo acontecido con el senador esta mañana”, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

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