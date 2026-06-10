FGR reforzará seguridad para el Mundial y lanza campaña nacional contra la trata de menores

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Disfruta la pasión del futbol y siéntete seguro. FOTO: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), realizará un despliegue ministerial en puntos estratégicos como los aeropuertos Felipe Ángeles, Ciudad de México, Toluca, además de Guadalajara y Monterrey, así como en distintos destinos turísticos para la investigación de delitos federales ante el inicio de la justa mundialista de futbol 2026.

“… Es importante mencionar que la FGR mantiene atención especial en las sedes mundialistas, para recibir, de manera presencial o virtual, a las personas que necesiten orientación o deseen presentar una denuncia…” Ernestina Godoy Ramos | Fiscal General de la República

A dos días de iniciar el Mundial 2026, la @FGRMexico, ha desarrollado una estrategia integral con la finalidad de orientar, atender o iniciar una investigación ante la posible comisión de delitos de índole federal.

Este apoyo, estará destinado tanto para nacionales como personas… pic.twitter.com/kfoeoWkhHM — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 10, 2026

Se pondrá atención en Ilícitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y financieros, contrabando, o portación de armas de fuego y explosivos y trata de personal.

“… Esta Fiscalía General de la República pondrá en marcha una campaña nacional de prevención contra la Trata de Personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, la cual tiene a disposición un número telefónico con atención las 24 horas del día. Nuestras niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser felices y estar protegidos….” Ernestina Godoy Ramos | Fiscal General de la República

Se habilitará el micrositio de internet fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026 para la recepción de denuncias.

“… En este micrositio es posible iniciar una denuncia en línea, ahí también pueden localizar las oficinas de la FGR más cercana a la ciudad donde se encuentren…” Ernestina Godoy Ramos | Fiscal General de la República

En este esfuerzo participarán las 32 delegaciones de la FGR en el país y se habilitarán ministerios públicos móviles en sitios turísticos como La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Acapulco en Guerrero, Puerto Vallarta en Jalisco, o Cancún y Tulum en Quintana Roo.

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