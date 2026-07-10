¿Quién pilotó el vuelo del “Mayo” Zambada? El misterio del “Jando”

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En el vuelo que llevó a El “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos hay un personaje que concentra las dudas: el piloto.

El nombre que aparece es Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, cercano a Iván Archivaldo Guzmán… Los Angeles Times afirma que tripuló la aeronave… la FGR asegura que lo identificó por la voz cuando solicitó instrucciones para cruzar la frontera… pero evita nombrarlo.

Después del aterrizaje, Estados Unidos lo habría devuelto a México… fue detenido en Culiacán en febrero de 2025… seis meses después, México lo entregó a la justicia estadounidense, junto con otros 25 acusados.

La pregunta no es solamente quién pilotó el avión… es por qué, si México lo identificó, lo detuvo y era suyo, lo dejó ir.

Demasiados movimientos. Demasiados silencios… un piloto innombrable y una verdad que sigue sin aterrizar.

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