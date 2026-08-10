Los 36 influencers asesinados en México durante los últimos 10 años

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México registra 36 influencers asesinados en los últimos 10 años. Foto: Getty

La violencia ha alcanzado a influencers, creadores de contenido y comunicadores digitales en distintos estados de México. El listado incluye casos relacionados con ataques armados, violencia criminal y otros hechos cuyos móviles no han sido esclarecidos públicamente.

Durante la última década, 36 influencers, creadores de contenido, comunicadores digitales y personas vinculadas a las redes sociales han sido incluidos en un registro de víctimas de homicidio en México, de acuerdo con el especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez.

36 influencers han sido asesinados en los últimos 10 años en México, 12 de ellos en Culiacán. Escribí un texto en @Pajaropolitico en donde se ofrecen algunas explicaciones de lo que hay detrás de este fenómeno. Link en el primer comentario. pic.twitter.com/HoXh2rN7BL — Víctor Sánchez (@victorsanval) August 10, 2026

Los primeros casos registrados desde hace casi 10 años

Los casos ocurrieron entre 2017 y 2026 y se concentran principalmente en entidades como Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Baja California y Nuevo León.

Algunos se dedicaban principalmente al entretenimiento y la generación de contenido para redes sociales, mientras que otros también realizaban actividades periodísticas, administraban portales informativos, ejercían como policías o desarrollaban labores de activismo ambiental.

Víctor Manuel Sánchez pone estos homicidios dentro de un contexto de violencia que ha afectado a personas con exposición pública en internet.

La lista de 36 influencers asesinados y estados a los que pertenecen

Sinaloa

Compa Jorge — 2022 — Youtuber / creador de contenido

Realizaba videos sobre Culiacán y temas relacionados con su vida cotidiana.

Karla Pardini — 2022 — Influencer / creadora de contenido

Tenía presencia principalmente en TikTok y otras redes.

El Tata / Adalberto Peña — 2025 — Influencer / youtuber

Generaba contenido relacionado con ejercicio, fitness, alimentación y levantamiento de pesas.

El Chilango — 2024 — TikToker / creador de contenido

José Carlos generaba videos para TikTok y tenía miles de seguidores, también realizaba contenido relacionado con la vida cotidiana en Culiacán.

El Brasileño — 2025 — Influencer / TikToker

Víctor Manuel era conocido por videos relacionados con motocicletas.

El Jasper — 2024 — Youtuber / influencer

Jesús Miguel Vivanco García era conocido por sus videos en YouTube.

Su nombre también estuvo relacionado con el grupo de creadores de contenido de Culiacán.

El Pinky — 2025 — Youtuber / influencer

Agustín Paul era creador de contenido en redes sociales.

Gordo Peruci — 2024 — Youtuber / influencer

Leobardo Aispuro Soto realizaba videos de bromas, retos y entretenimiento, tenía una importante audiencia en YouTube, Instagram y TikTok.

El Peinadito — 2024 — Influencer / creador de contenido

Rafael Lazcano Rosales era conocido por mostrar vehículos, lujos y su estilo de vida.

También estaba relacionado con un negocio de automóviles.

El Jerry — 2025 — Influencer / creador de contenido

Gerardo Moya tenía presencia en redes y difundía fotografías y videos relacionados con vehículos, armas y estilo de vida.

María de Jesús — 2025 — Vinculada a influencers

Su caso es diferente al resto. Fue identificada como integrante o familiar de la familia de creadores Los Toys, particularmente como hermana de Conejo Toys.

César Gastélum — 2026 — Influencer / creador de contenido

Es el caso más reciente, tenía cientos de miles de seguidores en TikTok y realizaba videos de comedia y entretenimiento. Fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán el 4 de agosto de 2026.

Jalisco

Pirata de Culiacán — 2017 — Influencer / youtuber

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como Pirata de Culiacán, fue una de las primeras grandes personalidades virales del listado.

Su contenido estaba relacionado con fiestas, alcohol, música y estilo de vida. Fue asesinado el 18 de diciembre de 2017 en un bar de la colonia San Miguel Cuyutlán. Su muerte fue relacionada con amenazas derivadas de contenido en el que hizo referencias al “Mencho”

Guadalajara

Adriana Murrieta — 2020 — Influencer / empresaria

Tenía una importante presencia en redes sociales y era identificada como influencer. También desarrollaba actividades empresariales.

Fue reportada como desaparecida el 1 de noviembre de 2020 y localizada sin vida al día siguiente cerca del Aeropuerto de Guadalajara. La fecha exacta de su muerte no quedó establecida públicamente.

Esmeralda Ferrer Garibay — 2025 — Influencer / creadora de contenido

Publicaba contenido en TikTok y tenía presencia en redes sociales.

Fue localizada sin vida en Guadalajara en agosto de 2025 junto con su esposo y sus dos hijos. Las investigaciones apuntaron a que las víctimas pudieron haber sido asesinadas antes de ser encontradas, aunque el móvil del crimen corresponde a las autoridades determinarlo.

Zapopan

Valeria Márquez — 2025 — Influencer / creadora de contenido

Era influencer de belleza, modelo y empresaria. Fue asesinada dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo en mayo de 2025. El caso generó especial atención porque el homicidio ocurrió frente a la audiencia que seguía la transmisión. El móvil y los responsables han sido materia de investigación de las autoridades.

Nuevo León

Barbie Regia — 2024 — Influencer / creadora de contenido

Cindy Elizabeth Hernández, conocida en redes como Barbie Regia o Ana Fabiola, era modelo y creadora de contenido.

Tenía presencia principalmente en Instagram y X y también producía contenido para adultos, fue localizada sin vida en su departamento en Monterrey en octubre de 2024.

García

Táctica SS / Juan David Gámez — 2026 — Periodista / director de portal informativo/ creador de contenido

Este caso requiere una clasificación distinta, Juan David Gámez era director del portal Táctica SS, medio dedicado principalmente a información sobre seguridad y delincuencia.

Fue asesinado el 18 de marzo de 2026 en García, Nuevo León, cuando circulaba en motocicleta. La Unesco condenó el homicidio y lo identificó expresamente como periodista.

Ciudad de México

Condesa

Kevin Kaletry — 2023 — Influencer / creador de contenido

Kevin Kaletry participaba en TikTok, YouTube y otros espacios digitales., también tenía actividades relacionadas con la actuación y el entretenimiento. Fue asesinado en mayo de 2023 durante una conferencia de prensa en la colonia Condesa.

Tepito

Lex Midas — 2023 — Influencer / creador de contenido

Era conocido por contenido relacionado con Tepito, música, baile y estilo de vida, fue atacado durante una persecución en motocicleta en febrero de 2023.

Quintana Roo

Anjali Ryot — 2021 — Influencer / creadora de contenido

Anjali Ryot era una influencer de viajes y estilo de vida originaria de India. Murió el 20 de octubre de 2021 durante una balacera registrada en el bar La Malquerida, en Tulum. Fue considerada víctima colateral de un enfrentamiento entre grupos criminales, de acuerdo con los reportes sobre el ataque.

Estado de México

Keilanny Boo — 2019 — Influencer / Instagramer

Tenía miles de seguidores en Instagram y publicaba fotografías y videos relacionados con fiestas y estilo de vida. Fue asesinada en julio de 2019 en las inmediaciones de un negocio de cerveza en Nezahualcóyotl.

Puebla

El Charly / Jhan Carlo — 2023 — Influencer / empresario

Era conocido como creador de contenido y también estaba relacionado con actividades de compraventa de automóviles y préstamos. Fue asesinado en diciembre de 2023 afuera del bar Mangos, en la zona de Angelópolis.

Michoacán

Tania Guzmán — 2023 — Influencer / creadora de contenido

Era maquilladora y creadora de contenido para TikTok, Instagram y Facebook, principalmente sobre belleza, maquillaje y rutinas. Fue vista por última vez el 21 de abril de 2023. Semanas después, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina junto con otros restos.

Guanajuato

Sergio VG — 2025 — Influencer / creador de contenido

Realizaba transmisiones y videos relacionados con fenómenos paranormales y visitas a cementerios, fue asesinado en febrero de 2025 mientras viajaba por el libramiento Juventino Rosas-Salamanca.

Guerrero

Acapulco

Nana Pelucas / Pamela Montenegro — 2018 — Periodista / comunicadora digital / creadora de contenido

Pamela Montenegro era videobloguera, comentarista política y creadora del canal El Sillón TV. Además, administraba una revista digital y realizaba entrevistas a funcionarios. Fue asesinada en un restaurante de su propiedad en Acapulco.

Guerrero Fénix / José Carlos González Herrera Comunicador digital / creador de contenido

Asesinado en Acapulco en 2025, “Guerrero Fénix” administraba Fénix Opinión Ciudadana, una página dedicada a información y denuncias ciudadanas, se dedicaba principalmente a ser comunicador digital y creador de contenido informativo.

Ronald Paz — 2025 — Creador de contenido informativo / policía

Ronald Paz era policía municipal activo de Acapulco y, paralelamente, administraba una página de noticias y denuncia ciudadana, el creador de contenido fue asesinado en julio de 2025 después de realizar una transmisión en vivo.

Zihuatanejo

Alex Serna — 2026 — Periodista / creador de contenido / activista ambiental

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, realizaba publicaciones periodísticas y denuncias ambientales mediante redes sociales.

La organización, Reporteros Sin Fronteras lo identificó como periodista ambiental independiente y señaló que había denunciado amenazas antes de su desaparición. Serna desapareció el 20 de junio de 2026 y posteriormente fue localizado sin vida en Guerrero.

Morelos

Camilo Ochoa / El Alucín — 2025 — Influencer / creador de contenido

Tenía una importante audiencia en YouTube y otras plataformas. Su contenido giraba alrededor de historias sobre su supuesto pasado en el narcotráfico y temas relacionados con el crimen organizado. Fue asesinado en agosto de 2025 en su domicilio en Temixco.

Chiapas

El Chabelo / Juan Diego Maldonado — 2026 — Influencer / creador de contenido

Era una personalidad de redes sociales, el cual fue asesinado en febrero de 2026 dentro de un local de tatuajes en Huixtla.

Oaxaca

Mariela Saidí / Marielita — 2019 — YouTuber / creadora de contenido

Era integrante y una de las fundadoras del colectivo de YouTube Qué Parió!. Además de su actividad en internet, era bióloga, la agresión ocurrió en mayo de 2019 y posteriormente su asesinato fue reclasificado como feminicidio agravado.

Algunos influencers del listado aparecen también en el volante que señala a “Los Sapitos”

Un volante que circuló en 2025 en Culiacán, Sinaloa, en el contexto de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, incluye a cinco de las 36 personas creadoras de contenido asesinadas en México, registradas por el investigador Víctor Manuel Sánchez: Gail Castro, “Gail Toys” (2025); “El Chilango” (2024); Miguel Vivanco, “El Jasper” (2024); Leovardo Aispuro, “Gordo Peruci” (2024); y Camilo Ochoa, “El Alucín” (2025).

Estas cinco personas fueron señaladas en dicho folleto como supuestos “financieros y colaboradores” cercanos a “Los sapitos”, término que suele emplearse en el argot del crimen organizado para referirse a quienes cambian de un bando a otro.

#ALMOMENTO 🚨I LANZAN FOLLETOS CON 'NARCOMENSAJES' EN CULIACÁN, #SINALOA #ÚltimaHora

🔴Los volantes contienen acusaciones contra la facción de “Los Chapitos”, contra el gobernador Rubén Rocha Moya. También señalan a figuras del espectáculo y musical como 'Peso Pluma', 'Fidel… pic.twitter.com/dN03MvCEdc — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 9, 2025

Qué personas que aparecen en el folleto

Markitos Toys el “Llorón” Kevin Castro el “Chivo” Gail Castro “Gail Toys” Carlos Arce el “Gordo Arce” Alejandro Hurtado José Ismael el “Conejo Toys” Juan Carlos el “Chilango” Mayve Castro Víctor Adrián el “Vitolas” Miguel Vivanco el“Jasper” Manuel Zazueta el “Kiko Avalos” Francisco Arredondo el “Pancho Arredondo” Yhoan Valentín el “Piyuyi Valentín” Samuel Ibarra el “Padrinito Toys” Fidel Castro Óscar Antonio López el “Compa Camarón” Adrián Antonio López “Hermano del Compa Camarón” Hassan Laija “Peso Pluma” Paul Baldomero Camilo Ochoa el “Alucín” Carlos Lizárraga el “Horny” Adrián Soto — el “Piloto” Roberto Tapia Leovardo Aispuro — “Gordo Peruci” Ana Gastélum

¿Cómo se vinculan los 36 influencers asesinados y las 25 persona mencionadas en el folleto?

De estos 25 nombres, los que aparecen también en el listado de los 36 influencers asesinados son:

Gail Castro “Gail Toys” — 2025

Juan Carlos “El Chilango” — 2024

Miguel Vivanco “El Jasper” — 2024

Camilo Ochoa “El Alucín” — 2025

Leovardo Aispuro “Gordo Peruci” — 2024

Estas cinco personas habían sido fichadas en un folleto dispersado en Sinaloa, entre cantantes, políticos e influencers, presuntamente todos vinculados y señalados por el financiamiento y como grandes colaboradores del grupo de “Los Sapitos“.

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