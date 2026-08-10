Aspirantes de la UNAM afirman haber sido excluidas del examen de control pese a obtener más de 100 aciertos

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Aspirantes de la UNAM piden hacer examen de control. Foto: Uno TV

Dos aspirantes de la UNAM acusaron que, pese a haber obtenido más de 100 aciertos en el primer examen de admisión en línea, no fueron convocadas para presentar el examen de control y posteriormente dejaron de aparecer como aspirantes seleccionadas en el sistema.

Una de las jóvenes busca ingresar a Medicina en Ciudad Universitaria y aseguró haber obtenido 117 aciertos. La otra presentó para Nutrición en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, donde obtuvo 119 aciertos.

Aspirantes piden explicación a la UNAM

Las jóvenes acudieron este lunes a la Torre de Rectoría para exigir una explicación sobre su situación y solicitar que se les permita presentar el examen de control.

Una de las aspirantes señaló que la UNAM les informó que no cumplían con los requisitos, pero aseguró que cuentan con documentación que, según ellas, avala que sí pueden continuar con el proceso.

“Nos dice que no tenemos los requisitos, cuando tomando nuestra carta que lo avala, nadie nos da respuesta, no nos pueden decir por qué no podemos, nadie nos dice nada”. Aspirante para medicina en la UNAM

Las aspirantes también señalaron que dejaron de aparecer en el registro relacionado con el proceso de admisión.

“–¿Ya perdieron el estatus de seleccionadas? –Incluso yo por mi parte investigué si todavía el apartado donde decía tus aciertos y tu ‘aspirante seleccionado’ y esa página ya no está disponible”, Aspirante para Nutrición de la UNAM

Piden presentar examen de control

Las jóvenes solicitaron a la UNAM que sean tomadas en cuenta para realizar el examen de control y continuar con el proceso de ingreso a las licenciaturas que eligieron.

“Sólo queremos que se nos dé la oportunidad, nosotras no tenemos problema”. Aspirante para medicina de la UNAM

La aspirante de nutrición también sostuvo que está segura de haber cumplido con los requisitos y dijo estar dispuesta a presentar nuevamente el examen.

“Sí cumplimos con los requisitos, estoy 1000% segura de qué cumplimos con los requisitos para que se nos aplique el examen, nosotros no tenemos problema con volver a aplicar el examen”. Aspirante para nutrición en la UNAM

Acusan hostigamiento y agresiones en redes

Durante su protesta en Rectoría, las jóvenes utilizaron cubrebocas y evitaron proporcionar sus nombres.

Explicaron que tomaron esta medida debido a que, según su testimonio, han recibido hostigamiento, comentarios de odio, agresiones y amenazas relacionadas con el proceso de admisión.

“Últimamente ha habido muchos comentarios de odio hacia los aspirantes, agresiones, amenazas”. Aspirante para medicina de la UNAM

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