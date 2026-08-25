Cerco contra Rocha Moya se estaría cerrando: Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación

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El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga afirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentaría un escenario de mayor presión ante presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos.

Durante una entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, Arteaga sostuvo que existen tres posibles escenarios para el mandatario estatal: una eventual detención por autoridades estadounidenses, una entrega por parte del Gobierno de México o una entrega voluntaria.

Arteaga aseguró que Rocha Moya se habría quedado sin respaldo político y relacionó esta situación con recientes decisiones y mensajes públicos.

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