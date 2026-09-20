Filtran 15 millones de registros de Aeroméxico; incluyen datos de figuras públicas y políticas

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Investigan posible filtración de 15 millones de registros. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga una posible exposición de datos personales en una base que sería atribuible a Aeroméxico y que contiene más de 15 millones de registros.

La dependencia detectó en Telegram una publicación en la que un usuario ofrecía una base de datos de 1.10 GB con información personal. Una muestra de 100 mil 92 registros fue obtenida por la autoridad para su análisis.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno, en el marco de un monitoreo activo

forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible

exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con #Aeroméxico.… pic.twitter.com/zkgLG2ILgt — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 20, 2026

¿Qué datos contiene la posible base filtrada?

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los registros analizados contienen campos como:

Nombre completo.

Correo electrónico.

Número de teléfono fijo.

Número de celular.

Fecha de nacimiento.

Fecha de alta.

La autoridad señaló que dentro de la muestra analizada identificó nombres de personas servidoras públicas y figuras públicas.

La dependencia aclaró que se encuentra analizando la información para determinar si efectivamente corresponde a un sistema relacionado con Aeroméxico y establecer cómo habría ocurrido la posible exposición.

¿Qué figuras públicas aparecen en la muestra?

De acuerdo con el listado difundido en relación con la supuesta base de datos, aparecen nombres de distintas figuras públicas y personas de la política mexicana.

Entre los nombres mencionados se encuentran:

Marcelo Luis Ebrard Casaubon

Luis Donaldo Colosio Riojas

Ricardo Monreal Ávila

María Lilly del Carmen Téllez García

Clara Marina Brugada Molina

Ricardo Anaya Cortés

José Antonio Meade Kuribreña

Luisa María Alcalde Luján

Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Ariadna Montiel Reyes

Miguel Ángel Osorio Chong

Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jorge Álvarez Máynez

Salomón Chertorivski

La Secretaría no ha señalado que estas personas hayan sido víctimas de un ataque dirigido ni que sus datos hayan sido utilizados de alguna manera ilícita. Su presencia corresponde a nombres identificados dentro de la muestra que la autoridad obtuvo para su análisis.

Como señalé al inicio, en la muestra publicada por Eternal hay varias personalidades públicas. Esto lo expuso con la intención de demostrar que la base puede ser utilizada para intentar defraudar o contactar a personalidades con recursos económicos. Entre las personas expuestas… pic.twitter.com/3DERYp4vjK — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 18, 2026

¿Cómo detectó Buen Gobierno la posible filtración?

La Secretaría informó que mantiene un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad. Como parte de esta vigilancia, el 18 de septiembre de 2026 fue localizada en Telegram una publicación en la que un usuario ofrecía una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico.

La publicación señalaba que la base contenía más de 15 millones de registros y tenía un tamaño de aproximadamente 1.10 GB. A partir de este hallazgo, la autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros para revisar su contenido y determinar si existe una relación con sistemas de la aerolínea.

¿Ya está confirmada la filtración de datos de Aeroméxico?

Hasta el momento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habla de indicios de una posible exposición de datos personales y de una base que podría estar relacionada con Aeroméxico.

La dependencia aún debe analizar la información para establecer su origen, verificar la relación con la empresa y determinar si existió una vulneración de datos personales.

Por ello, la cifra de más de 15 millones de registros corresponde a la base ofrecida en Telegram, no a una cantidad que la autoridad haya confirmado como datos de Aeroméxico comprometidos.

¿Qué hará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?

La dependencia informó que analizará los datos obtenidos durante el monitoreo para determinar si existen elementos que permitan iniciar de oficio una investigación y establecer posibles responsabilidades.

El procedimiento se realizará dentro de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La autoridad señaló que, en caso de iniciar el procedimiento correspondiente, actuará conforme a las disposiciones legales aplicables y con el objetivo de proteger los datos personales.

¿Qué sigue en la investigación?

La Secretaría deberá determinar si la base ofrecida en Telegram efectivamente proviene de sistemas relacionados con Aeroméxico, cómo se habría obtenido la información y si existió alguna vulneración a los datos personales.

Mientras continúa el análisis, no se ha confirmado oficialmente que los más de 15 millones de registros correspondan a una filtración de Aeroméxico.

La dependencia reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y con la investigación de posibles incidentes que puedan afectar información entregada a terceros.

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