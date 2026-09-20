“México es grande por su pueblo trabajador”, destaca Sheinbaum desde Tijuana

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Foto: Gobierno de México

México es un país grande por su pueblo trabajador y fraterno, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Tijuana, donde informó que un millón 117 mil personas en Baja California son derechohabientes de los Programas para el Bienestar.

Durante un evento realizado en el Reloj Monumental, subrayó la importancia de reconocer la aportación de los trabajadores mexicanos tanto a la economía nacional como a la de Estados Unidos.

“México es grandioso, es maravilloso y es principalmente por el pueblo de México, fraterno y trabajador”, afirmó Sheinbaum.

Entre los Programas para el Bienestar, detalló que 392 mil 517 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, mientras que 90 mil 285 personas cuentan con la Pensión para Personas con Discapacidad. Añadió que 116 mil 710 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez; 151 mil 75 alumnos de secundaria tienen la beca Rita Cetina y 210 mil 815 en primaria reciben apoyo para útiles y uniformes.

Mientras que, en materia de infraestructura, Sheinbaum anunció que la próxima semana comenzará la construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito, con la finalidad de abastecer de agua a Tijuana y Rosarito. También destacó la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana, seis Caminos Artesanales, el saneamiento del Río Tijuana y acciones de regulación de los Distritos de Riego del Río Colorado.

En vivienda, planteó una meta de 80 mil Viviendas para el Bienestar y acciones de regularización de tierra y reducción de créditos impagables en beneficio de 240 mil familias.

En educación, informó sobre la construcción de tres nuevas preparatorias, nueve ampliaciones, dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Para el sector salud, destacó los nuevos Hospitales Generales de Tijuana y Ensenada, una nueva Unidad Médica Familiar en Rosarito y ampliaciones en hospitales de San Quintín y Ensenada. También anunció la construcción de 197 nuevos consultorios médicos con farmacia del IMSS Bienestar.

Sheinbaum resaltó además el Plan de Justicia de San Quintín, que contempla acciones de electrificación y nuevas viviendas para jornaleros agrícolas, así como la construcción de 12 Centros LIBRE para las mujeres y cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”.

En tanto que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció los programas y obras anunciados para la entidad, particularmente la planta desaladora y el Viaducto Elevado de Tijuana.

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