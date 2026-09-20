Tras ataque armando, capturan a 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, incluido un menor de edad

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Nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Foto: Omar García Harfuch

Este sábado, un operativo de seguridad en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango, terminó con nueve personas detenidas después de que civiles armados dispararan contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina. Entre los detenidos hay un menor de edad.

Los hechos ocurrieron durante recorridos terrestres realizados como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los agentes fueron atacados por civiles armados que viajaban en seis camionetas todo terreno.

Tras repeler una agresión en #Sinaloa, elementos de #SSPC y @SEMAR_mx detienen a nueve personas, aseguran armamento y artefactos explosivos. https://t.co/o3pZfmzPva pic.twitter.com/vmoTQmK7DK — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 20, 2026

Posteriormente, tras calificarlo como una amenaza real e inminente, los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos, de acuerdo con la Secretaría de Marina.

Operativo en Sinaloa asegura armas y explosivos

Una vez controlada la situación, las autoridades detuvieron a nueve personas y aseguraron 17 armas largas, incluida una ametralladora, además de 127 cargadores y cartuchos.

También fueron decomisados:

40 artefactos explosivos improvisados

Lanzagranadas

Equipo táctico

Dosis de marihuana

Seis camionetas, una contaba con blindaje artesanal.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los detenidos estarían presuntamente vinculados con una fracción del Cártel de Sinaloa. Según lo mencionado, esta información forma parte de las investigaciones que continuarán ante el Ministerio Público.

Como parte del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el @GabSeguridadMX se realizó una acción operativa en la zona serrana del estado, en los límites con Durango.

Durante el despliegue, personal de @SEMAR_mx y @SSPCMexico fue… pic.twitter.com/BzVAJGugcY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Las nueve personas fueron informadas de sus derechos y, junto con las armas, explosivos, vehículos y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público.

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica de los detenidos y continuará con las investigaciones correspondientes. Por último, según las autoridades, en el caso del menor de edad, se dio intervención a la autoridad competente conforme al marco legal.

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