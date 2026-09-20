Sheinbaum advierte contra la injerencia y subordinación: “México defiende siempre su soberanía”

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Foto: Cuartoscuro.

Desde Baja California Sur, la presidenta afirmó que los problemas del país deben resolverse entre mexicanos y destacó acciones de su gobierno en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que México defiende su soberanía, dignidad e independencia, por lo que rechazó cualquier forma de injerencia, subordinación o entreguismo.

Durante un acto en La Paz, Baja California Sur, la mandataria sostuvo que los problemas del país deben atenderse dentro de México y destacó que su gobierno mantiene una relación cercana con la población.

“La injerencia no, la subordinación tampoco”

Sheinbaum recordó que, desde su perspectiva, en el pasado se gobernaba para unos cuantos y se construían privilegios, mientras que actualmente se busca garantizar derechos para la población.

“Puede haber problemas, pero siempre los solucionamos entre mexicanos, la injerencia no, la subordinación tampoco, el entreguismo menos”, afirmó.

La presidenta agregó que México defiende su soberanía, la dignidad del pueblo y la independencia de la patria, mensaje que, dijo, debe escucharse durante el mes en que se conmemora la Independencia.

También señaló que los Programas para el Bienestar se entregan actualmente sin condiciones y sin intermediarios, a diferencia de lo que, de acuerdo con su exposición, ocurría anteriormente.

¿Cuántas personas reciben Programas para el Bienestar en BCS?

La mandataria informó que 238 mil 413 personas en Baja California Sur reciben algún Programa para el Bienestar, mediante una inversión de 4 mil 465 millones de pesos.

Entre los apoyos mencionados se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores: 68 mil 839 beneficiarios.

Pensión para Personas con Discapacidad: 15 mil 902 beneficiarios.

Beca para Educación Media Superior: 31 mil 628 estudiantes.

Beca Rita Cetina para secundaria: 35 mil 079 jóvenes.

Beca Rita Cetina para primaria, para útiles y uniformes: 44 mil 870 niñas y niños.

Sheinbaum anuncia 500 plazas para maestros en BCS

Durante el encuentro, la presidenta anunció que a partir de octubre se otorgarán 500 plazas a maestras y maestros de Baja California Sur, adicionales a otras 500 plazas que ya fueron asignadas.

También informó sobre el inicio de la licitación para nuevos autobuses de La Paz, con el objetivo de mejorar el transporte público, así como la puesta en marcha de 165 consultorios del Servicio Universal de Salud.

En materia de infraestructura, mencionó obras como el mantenimiento mayor de la carretera Transpeninsular, la construcción de la presa de El Novillo y la edificación de 50 mil viviendas, cuyas primeras entregas están previstas en Los Cabos a partir de octubre.

La presidenta también anunció más preparatorias, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Hospital General de Santa Rosalía Mulegé, un nuevo Hospital General del IMSS en Los Cabos y proyectos relacionados con generación y distribución de energía.

Además, señaló que en 2027 se repavimentarán todas las avenidas de La Paz.

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