Participan 33 millones de personas en el Segundo Simulacro Nacional 2026; reportan un infartado y un herido

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Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro

El Segundo Simulacro Nacional 2026 movilizó a alrededor de 33 millones de personas en las 32 entidades del país, con el objetivo de fortalecer la preparación ante una emergencia por sismo y evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades, informó el Gobierno de México.

El ejercicio se realizó en el marco de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se activaron más de 23 mil altavoces, además del sistema de alertamiento masivo mediante telefonía celular.

Durante el simulacro, familias, estudiantes, trabajadores y servidores públicos realizaron evacuaciones y repliegues en viviendas, escuelas, oficinas, centros comerciales y espacios públicos.

Simulacro Nacional 2026: así funcionó la alerta celular

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito. De acuerdo con el reporte, la señal fue emitida en 96.5% de las antenas instaladas en México.

Después del ejercicio se instaló el Comité Nacional de Emergencias (CNE) en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezado por el secretario Omar García Harfuch. En el ejercicio participaron instituciones de los tres órdenes de gobierno. Gobernadoras y gobernadores de 21 entidades se incorporaron mediante enlaces virtuales.

México despliega millones de recursos ante una emergencia

Durante la sesión se reportó una fuerza de tarea nacional de 2 millones 589 mil 889 recursos humanos, además de 63 mil 575 vehículos, 371 aeronaves, 40 mil 691 unidades médicas y 200 mil 883 camas disponibles.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participó con 273 mil 122 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 29 mil 523 vehículos y 239 aeronaves.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en 22 entidades, con la participación de 46 mil 290 elementos navales y equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias.

En el caso de las escuelas, la SEP informó que el ejercicio se realizó de manera anticipada el viernes 18 de septiembre. Participaron 18 mil 293 inmuebles y 16 millones 772 mil 776 personas en las 32 entidades.

Saldo: una persona infartada y una herida

Durante el Simulacro Nacional, de acuerdo con el reporte emitido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, una persona fue trasladada a un hospital tras un infarto.

Del mismo modo, otra persona fue atendida por los cuerpos de emergencia tras haber resultado herida durante el ejercicio.

Hasta el momento, no se conoce el estado de salud de ambas personas. Sin embargo, el Gobierno de México informó que el simulacro permitió evaluar protocolos y fortalecer la coordinación para responder ante una eventual emergencia de gran magnitud.

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