Paro en el IPN: lista de escuelas que mantienen suspendidas sus actividades

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Hay escuelas del IPN en paro. Foto: Cuartoscuro

Escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se mantienen en paro desde hace varias semanas; incluso, se han tomado instalaciones. Además del paro, estudiantes han realizado marchas exigiendo la solución de sus demandas.

En medio del paro, las autoridades educativas llamaron a una mesa de diálogo con la comunidad escolar, así como a las representaciones estudiantiles.

¿Qué escuelas del IPN se mantienen en paro?

Según reportes, hasta el momento son cuatro escuelas del IPN las que se mantienen en paro y una más, presuntamente, en paro activo.

Las escuelas que estudiantes del politécnico mantienen en paro son:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

Escuela Superior de Economía y el Centro de Estudios Científicos

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Miguel Othón de Mendizábal” (CECyT 6)

Escuela Superior de Medicina (ESM)

Paro en la Escuela Superior de Medicina

A través de un comunicado colocado en redes sociales, se informó que luego de que el pasado 27 de mayo se iniciara de manera “unilateral” el paro activo, el 4 de junio se amagó con un paro “definitivo y total”.

Autoridades escolares explicaron que los manifestantes, que se hicieron llamar comunidad estudiantil organizada, no acreditaron que sean estudiantes activos de la institución.

“Se desconocen los canales formales de comunicación de la llamada ‘comunidad estudiantil organizada’, incluso no se tiene certeza de su identidad, es decir, que realmente todos los integrantes que participan sean estudiantes de la ESM”, Comunicado fechado el 11 de junio

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 6) “Miguel Othón de Mendizábal”

También en redes sociales, el CECyT 6 ha publicado los resultados que se tienen ante el paro en la escuela del IPN. En la comunicación más reciente, informaron la hora, el lugar y la fecha para asamblea.

Autoridades llaman al diálogo

A lo largo del paro en escuelas del IPN, autoridades han sostenido, al menos, seis mesas de diálogo con representantes de la comunidad estudiantil. La más reciente el pasado 10 de julio en donde se acordó que la Unidad Académica emitiría un comunicado para informar sobre una asamblea y votaciones.

En el comunicado, dado a conocer este lunes, se convocó “a la comunidad estudiantil de las unidades académicas en suspensión de actividades del IPN a participar el próximo martes en la instalación de las Mesas de Diálogo, un espacio para la construcción de acuerdos”.

Según lo confirmado, será el 14 de julio a las 12:00 horas en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”.

#IPNInforma | La @SEP_mx, la @SecretariaIPN y la @AcademicaIPN convocan a la comunidad estudiantil de las unidades académicas en suspensión de actividades del #IPN a participar el próximo martes en la instalación de las Mesas de Diálogo, un espacio para la construcción de… pic.twitter.com/NNVsPVHhmN — IPN (@IPN_MX) July 10, 2026

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