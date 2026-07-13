Gobierno destinará casi 59 mil millones de pesos para mejorar escuelas de México

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Autoridades de México. Foto: Especial

México destinará en 2026 una inversión histórica de casi 59 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en el país, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Los recursos se canalizarán a través de programas como La Escuela es Nuestra (LEEN) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con el objetivo de rehabilitar y fortalecer los planteles de educación básica, media superior y superior.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que la cifra millonaria no contempla los recursos que aportan los gobiernos estatales, sino únicamente la inversión realizada por la Federación.

“Inversión histórica de 59 mil millones de pesos para las escuelas en el país, sin considerar lo que invierten directamente las entidades federativas, esto es sólo lo que invertimos desde el Gobierno de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo se distribuirán los casi 59 mil millones de pesos?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, explicó que la inversión se dividirá en tres niveles educativos:

37 mil 715 millones de pesos para Educación Básica

para 10 mil 916.4 millones de pesos para Educación Media Superior , con la construcción de 31 nuevos Bachilleratos Nacionales , 80 ampliaciones , cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza , lo que permitirá crear 156 mil 240 nuevos espacios

para , con la construcción de , , y , lo que permitirá crear 9 mil 783.9 millones de pesos para Educación Superior, destinados a universidades, tecnológicos, escuelas normales y otros proyectos para ampliar la cobertura educativa

La Escuela es Nuestra atendió más de 71 mil planteles

La directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que durante este año el programa ha beneficiado a 71 mil 482 escuelas con una inversión de 22 mil 694 millones de pesos, priorizando planteles ubicados en zonas con mayor vulnerabilidad, marginación y rezago social.

Explicó que el programa atiende Centros de Atención Múltiple (CAM), planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, estas dos últimas con una cobertura del 100%.

Autoridades destacaron que la inversión a infraestructura se suma a las Becas para el Bienestar en todos los niveles, el aumento salarial y el fondo de pensiones para los maestros y maestras, con lo que se busca fortalecer la educación en México.

En materia de becas, confirmaron que se cierra el año con 22 millones de becarios en todos los niveles educativos.

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