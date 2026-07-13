México registra 275 homicidios en segunda semana de julio; Guanajuato encabeza cifras con 22

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Durante la segunda semana de julio de 2026, México registró 275 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 22 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 136 homicidios en el país: 43 casos el viernes 10 de julio, 37 el sábado 11 y 56 el domingo 12.

La SSPC registró 275 asesinatos entre el lunes 6 de julio y el domingo 12 de julio de 2026, lo que representa una reducción de 2.48% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 282.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 22

Homicidios por día y estados con más denuncias

6 de julio: 25

Michoacán: 3

Sinaloa: 2

Guanajuato: 1

7 de julio: 38

Chihuahua: 5

Sinaloa: 3

Guanajuato: 3

8 de julio: 40

Chiapas: 9

Guanajuato: 5

Sinaloa: 3

9 de julio: 36

Guanajuato: 3

Sinaloa: 3

Chiapas: 1

10 de julio: 43

Baja California: 5

Veracruz: 5

Guanajuato: 3

11 de julio: 37

Guanajuato: 3

Estado de México: 3

Sinaloa: 1

12 de julio: 56

Baja California: 6

Sinaloa: 6

Guanajuato: 4

Total en la semana: 275

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 40 mil 352 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de julio, Sinaloa suma 40 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC, lo que la convierte en la entidad con mayor número en el mes, hasta el momento.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Los estados que concentran el mayor número de casos de homicidios en lo que va de julio son los siguientes:

Sinaloa: 40

Baja California: 39

Guanajuato: 35

Chihuahua: 35

Michoacán: 29

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 9 mil 328 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 826, seguido por Baja California con 714 y Chihuahua con 710.

Guanajuato: 826

Baja California: 714

Chihuahua: 710

Sinaloa: 672

Estado de México: 559

Morelos: 513

Guerrero: 499

Veracruz: 473

Oaxaca: 440

Michoacán: 433

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 37

Baja California Sur: 32

San Luis Potosí: 26

Durango: 22

Yucatán: 15

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.