Ayuda humanitaria de México llega por mar a Venezuela tras los sismos

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Norte de Venezuela resultó afectado por dos sismos. Foto: Marina

Los buques de la Armada de México con ayuda humanitaria para los afectados por los sismos en Venezuela llegaron este lunes al puerto de La Guaira, tras un viaje de aproximadamente ocho días desde Veracruz. La carga incluye alimentos, agua, medicamentos, insumos médicos y plantas potabilizadoras que serán utilizadas durante la etapa de recuperación en las zonas afectadas por los sismos.

La ayuda fue enviada luego de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela y que dejaron miles de personas fallecidas, heridas y desplazadas, además de graves daños en viviendas e infraestructura.

¿Qué ayuda envió México a Venezuela?

De acuerdo con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, los buques ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) transportaron 2 mil 3 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalentes a 388.42 toneladas de insumos.

Entre la carga enviada se encuentran:

Alimentos

Agua embotellada

Artículos de higiene personal

Medicamentos e insumos médicos

Cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua por hora cada una

Durante el recorrido, ambas embarcaciones navegaron cerca de mil 969 millas náuticas, más de 3 mil 600 kilómetros, a través del mar Caribe.

Brigadas mexicanas apoyarán las labores de recuperación

Además de transportar los insumos, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en el desembarque del cargamento y en la instalación de las plantas potabilizadoras.

También colaborarán en la organización y distribución de la ayuda junto con las autoridades venezolanas encargadas de la atención de la emergencia.

Continúa la recuperación tras los terremotos

Aunque las labores de atención inmediata concluyeron, las autoridades mexicanas señalaron que la ayuda enviada busca apoyar la fase de recuperación, enfocada en restablecer servicios básicos y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

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