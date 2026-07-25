Gabinete de Seguridad desmiente escolta militar para Rubén Rocha Moya

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Desmienten operativo de seguridad para Rubén Rocha Moya. Foto: AFP

La noche de este viernes, a través de un comunicado en su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad de México desmintió la información que circula en redes sociales, sobre un supuesto operativo de seguridad para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Las autoridades señalaron que difundieron las imágenes fuera de contexto y aclararon que el gobierno no asignó el convoy observado al mandatario con licencia, sino al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el General Sinuhé Téllez López.

La información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa.



El vehículo que aparece en el video corresponde al secretario de Seguridad Pública del estado, Gral.… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

Convoy militar queda aclarado

De acuerdo con la versión oficial, se captaron las imágenes el 23 de julio de 2026, al término de la reunión del Gabinete de Seguridad, durante el traslado del funcionario desde el Palacio de Gobierno hacia la 9/a Zona Militar.

Las autoridades explicaron que el dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al secretario de Seguridad Pública y no al gobernador con licencia.

🔴🪖 23/07 RUBEN ROCHA MOYA EN #CULIACÁN ESCOLTADO HASTA LOS DIENTES CON TREMENDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOLDADOS



🤔 A qué le teme Rocha Moya?



‼️Rubén Rocha Moya escoltado por una Ram Super Duty blanca y dos “rápidas” del Ejército Mexicano.‼️ pic.twitter.com/EFsetN6cTB — Contacto Revista (@ContactoRevist) July 23, 2026

En el video que circula en redes sociales, se observa a una camioneta blanca, siendo resguardada por al menos cuatro camionetas y varios elementos de seguridad.

Autoridades llaman a evitar la desinformación

Tras la difusión del video, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar la información antes de compartir contenidos en redes sociales.

Asimismo, pidieron evitar la difusión de publicaciones falsas que puedan generar desinformación sobre las acciones de seguridad en la entidad.

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