EE. UU. reabrirá la frontera al ganado mexicano tras más de un año de cierre por el gusano barrenador

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EE. UU. permitirá la entrada de ganado. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos reanudará de forma gradual la importación de ganado mexicano, luego de las restricciones impuestas por el brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo. La reapertura comenzará a finales de agosto por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se extenderá a otros puntos fronterizos.

El anuncio se produjo después de que la mandataria recibiera una comunicación de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que el Gobierno estadounidense confirmó su decisión de reiniciar las exportaciones ganaderas procedentes de México.

Reapertura comenzará por Sonora y Chihuahua

De acuerdo con Sheinbaum, la primera fase del proceso iniciará durante las últimas semanas de agosto a través de la estación cuarentenaria de Agua Prieta.

Posteriormente, la reapertura se ampliará a dos puntos adicionales ubicados en el estado de Chihuahua, aunque hasta el momento no se dieron a conocer fechas específicas para su entrada en operación.

La presidenta señaló que instruyó a las dependencias involucradas a acelerar los trabajos de coordinación con las autoridades estadounidenses para que el reinicio del comercio ganadero ocurra en el menor tiempo posible.

Ganaderos lograron contener la plaga

Sheinbaum calificó la decisión como una noticia positiva para el sector pecuario nacional y reconoció el trabajo realizado por productores, así como por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Según expresó, durante varios meses los ganaderos colaboraron en las acciones para controlar la propagación del gusano barrenador, plaga que provocó restricciones comerciales y afectaciones para la actividad ganadera.

También agradeció el trabajo del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y de la directora en jefe de Senasica, Columba López.

El impacto del gusano barrenador en el comercio ganadero

Las importaciones de ganado mexicano permanecían restringidas debido al avance del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que afecta al ganado y otras especies animales.

El problema sanitario generó preocupación entre productores y autoridades de ambos países por el riesgo de expansión hacia la región fronteriza.

De acuerdo con la información disponible, el insecto se desplazó hacia el norte desde Centroamérica y fue detectado en junio en granjas de Texas y Nuevo México.

Por qué la reapertura iniciará en Sonora y Chihuahua

La decisión de abrir primero los cruces de Sonora y Chihuahua responde a criterios sanitarios y geográficos.

Estos puntos se encuentran más alejados de las zonas donde se han registrado infestaciones de la mosca barrenadora en México, por lo que son considerados de menor riesgo para la reanudación del comercio ganadero.

Con la reapertura gradual de la frontera, ambos Gobiernos buscan restablecer el flujo de exportaciones sin dejar de aplicar las medidas sanitarias para evitar nuevos brotes de la plaga.

México y EE. UU. mantienen coordinación

La presidenta afirmó que la decisión refleja los resultados del diálogo y la cooperación entre ambos países.

Mientras se prepara la reapertura de los cruces fronterizos, las autoridades mexicanas continuarán trabajando con sus contrapartes estadounidenses para concluir los requisitos operativos y sanitarios necesarios para el reinicio de las exportaciones de ganado.

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