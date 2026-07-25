Academias militarizadas no están autorizadas en México: SEP tras muerte de Dafne

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SEP rechaza maltratos en escuelas militarizadas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunció este 24 de julio sobre la muerte de Dafne Zapata, ocurrida durante un curso de verano en una academia militarizada en Tamaulipas. La dependencia afirmó que no se pueden justificar abusos o maltratos bajo una supuesta “educación militar” y reiteró que este tipo de modalidad no está autorizada en la educación básica del país.

A través de un comunicado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que actos de violencia, abuso o prácticas que afecten la integridad de niñas, niños y adolescentes no pueden considerarse métodos educativos o disciplinarios.

SEP condena abusos contra menores de edad

La dependencia lamentó el fallecimiento de la menor y expresó su rechazo a cualquier trato inhumano, cruel o degradante que vulnere los derechos de la niñez.

“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia o maltrato”, señaló Delgado en el posicionamiento difundido por la dependencia.

La SEP agregó que este tipo de conductas representan una violación a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

Educación militarizada no está autorizada, afirma la SEP

La dependencia recordó que la educación militar está reservada exclusivamente para la formación de personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida por instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por ello, aseguró que no existe ninguna disposición que autorice a escuelas de educación básica a ofrecer servicios educativos bajo modalidades “militarizadas”, “militares” o “castrenses”.

Además, informó que emitirá una comunicación dirigida a las autoridades educativas estatales para reiterar esta disposición.

Revisarán situación de la academia involucrada

Sobre la institución relacionada con el caso, la SEP indicó que la autoridad educativa de Tamaulipas le informó que tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También señaló que se revisará la autorización otorgada a la escuela para operar bajo la denominación de “militarizada”, concedida en 2005 y actualizada en 2013.

Continúan las investigaciones

Mientras avanzan las indagatorias por la muerte de Dafne, la SEP insistió en que la formación militarizada es incompatible con los principios educativos vigentes, basados en derechos humanos y desarrollo integral de la niñez.

Hasta el momento, la dependencia federal mantiene seguimiento al caso y a las acciones que emprendan las autoridades educativas de Tamaulipas.

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