La danza de cifras del Mundial 2026: mucha ilusión, menos resultados

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Cifras muestran derrama económica del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Aunque el Mundial 2026 generó una derrama económica millonaria en México, los primeros balances de empresarios y analistas apuntan a que los beneficios quedaron por debajo de las expectativas planteadas antes del torneo.

Mientras gobiernos y autoridades mantienen estimaciones optimistas sobre el impacto económico del evento, sectores como la hotelería y los restaurantes coinciden en que los resultados estuvieron lejos de las proyecciones iniciales.

Derrama mundialista: entre cifras oficiales y estimaciones privadas

Las primeras cifras difundidas por las sedes mundialistas muestran un panorama favorable.

Los gobiernos de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco estiman una derrama económica conjunta de entre 65 mil 500 millones y 87 mil 500 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó una derrama turística superior a 36 mil millones de pesos.

Sin embargo, organismos empresariales y consultoras han realizado cálculos más moderados sobre el impacto final del torneo.

El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, señaló que las estimaciones del sector se ubicaban alrededor de los 50 mil millones de pesos hasta los últimos días de la competencia.

Deloitte ajustó a la baja sus previsiones

La consultora Deloitte calculó una derrama económica cercana a 2 mil 500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 44 mil 454 millones de pesos.

La cifra representa un resultado 7% inferior a las previsiones elaboradas por la firma a principios de año.

El economista en jefe de Deloitte, Daniel Zaga Szenker, explicó que el impacto final quedó por debajo de las expectativas que se tenían antes del arranque del Mundial.

Restaurantes cerraron por debajo de lo proyectado

Uno de los sectores que esperaba mayores beneficios era el restaurantero.

Las previsiones apuntaban a ingresos por 12 mil 729 millones de pesos, pero el resultado habría cerrado en alrededor de 10 mil 212 millones de pesos, de acuerdo con cifras de organismos del sector.

Para Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, el balance quedó por debajo de lo anticipado.

Aunque reconoció que hubo beneficios económicos, señaló que el impacto representó apenas una pequeña proporción de las ventas anuales del sector.

Hoteleros esperaban una ocupación más alta

La industria hotelera también reportó resultados menores a los previstos.

Las expectativas previas contemplaban niveles de ocupación de entre 80% y 90%, pero las cifras finales se ubicaron entre 57% y 65%, según datos de Grupo Diestra.

El director general de la empresa, Jorge Paoli Díaz, afirmó que el Mundial sí generó actividad económica, aunque menos de la que proyectaban los empresarios del sector.

Turistas y empleos, otro punto de diferencia

Las discrepancias también alcanzan el número de visitantes y empleos asociados al torneo.

Mientras cifras oficiales estimaban hasta 7.6 millones de visitantes en las tres ciudades sede, Deloitte redujo su previsión de turistas de 836 mil a 494 mil, un ajuste cercano al 40%.

En materia laboral ocurre algo similar. La Secretaría de Turismo reporta alrededor de 130 mil empleos temporales, mientras que Deloitte calcula poco más de 42 mil 500.

A medida que se consolidan los datos finales, el balance del Mundial 2026 deja una conclusión compartida por empresarios y analistas: hubo beneficios económicos para las ciudades sede, pero varios sectores consideran que el impacto estuvo por debajo de las expectativas generadas antes del torneo.

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