¡A preparar mochilas! SEP confirma fecha de regreso a clases y días clave del ciclo escolar 2026-2027

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Inicio de clases. Foto: Cuartoscuro

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 cada vez más cerca, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se preparan para volver a las aulas. El inicio de clases está previsto para el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

El calendario, aplicable a las 32 entidades del país para la educación básica, establece los periodos de clases, recesos escolares, suspensiones de labores docentes, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras fechas relacionadas con el ciclo escolar.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional comenzará el 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con la SEP, el calendario escolar tendrá 185 días. Las actividades escolares concluirán el 9 de julio de 2027.

Antes del inicio de clases, del 24 al 28 de agosto de 2026, se realizará la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Para la educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, el calendario tendrá 190 días. Las clases también comenzarán el 31 de agosto de 2026 y terminarán el 13 de julio de 2027. En estas instituciones, el Periodo de Planeación y Habilitación Docente se llevará a cabo del 17 al 28 de agosto de 2026.

Final del ciclo escolar 2026-2027

En educación preescolar, primaria y secundaria, el ciclo escolar 2026-2027 concluirá el 9 de julio de 2027, de acuerdo con el calendario publicado por la SEP.

En el caso de la educación normal y de las instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, el cierre del ciclo está programado para el 13 de julio de 2027.

¿Cuándo son las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

El calendario SEP 2026-2027 contempla dos periodos de receso escolar para educación básica.

El primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 . Las clases se reanudarán el 7 de enero de 2027.

. Las clases se reanudarán el 7 de enero de 2027. El segundo periodo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Además de estos recesos, el calendario contempla fechas de suspensión de labores docentes durante el ciclo escolar.

Días festivos

Para educación básica, la SEP establece las siguientes fechas de suspensión de labores docentes:

16 de septiembre de 2026

2 y 16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 y 6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Estas fechas forman parte del calendario escolar 2026-2027 y deben ser consideradas por las familias para la organización de las actividades durante el ciclo.

Consejos Técnicos Escolares: cuántos habrá y cuándo serán

Durante el ciclo escolar 2026-2027 se realizarán ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Las fechas establecidas por la SEP son:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Además, antes del inicio de clases se llevará a cabo la Fase Intensiva del CTE, del 24 al 28 de agosto de 2026.

Entre las fechas que también deberán tomar en cuenta estudiantes y padres de familia se encuentran las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria correspondientes al ciclo escolar 2027-2028. Este proceso se realizará del 2 al 12 de febrero de 2027.

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