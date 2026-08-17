Ataques de perros en CDMX y Edomex: ¿Qué multas o años de cárcel enfrentan los dueños?

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Foto: Getty Images / Archivo

Los propietarios o tutores de un perro pueden enfrentar multas y años de cárcel ante un ataque de su mascota, aunque estas sanciones cambian según el estado y circunstancias de la agresión.

El pasado 15 de agosto, un menor de entre 11 y 12 años fue atacado por un perro mientras jugaba a la pelota con sus amigos en una calle de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Al día siguiente, un hombre murió tras ser agredido por un pitbull en la colonia Residencial Zacatenco, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Dichos ataques ponen de relieve las responsabilidades administrativas y penales que pueden enfrentar los propietarios o tutores de un perro, que van de multas a penas de cárcel.

¿Qué dicen las leyes federales sobre ataques de perros?

Actualmente, no existe un único marco general en México sobre ese tema. Cada entidad tiene sus propias leyes y reglamentos sobre tenencia de animales y sanciones por ataques.

Sin embargo, el Código Penal federal establece que el tutor o propietario de un animal será el responsable ante una agresión.

“De las lesiones que a una persona cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce, o lo suelte o haga esto último por descuido”, indica el artículo 301.

Asimismo, el artículo 289 establece varias sanciones contra las personas responsables de lesiones. Existe una pena de tres a ocho meses de prisión o de 30 a 50 días de multa por lesiones que tarden en sanar menos de 15 días. En cambio, si tardan más de 15 días, la pena sube de cuatro meses a dos años de prisión y de 60 a 270 días.

Además, el Código Civil federal indica que el propietario o tutor del animal pagará el daño causado, a menos que:

El animal hubiera tenido el cuidado y vigilancia necesarios para evitar un ataque

Fuera provocado

Hubiera alguna imprudencia del afectado

La agresión sea un caso fortuito o de fuerza mayor

El artículo 1930 establece que la responsabilidad podría recaer en el afectado, si este provoca al animal.

¿Qué dicen las leyes de CDMX y Edomex?

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX establece las siguientes sanciones contra el propietario, poseedor o encargado de un animal que cause lesiones que tarden menos de 15 días en sanar:

Arresto de 13 a 24 horas

6 a 12 horas de trabajo comunitario

Multa de 11 a 40 UMAS (mil 290 a 4 mil 692 pesos este 2026)

En cambio, el Código para la Biodiversidad del Estado de México establece que el propietario, poseedor o encargado de la mascota es responsable “de los daños y perjuicios o lesiones que le ocasione a terceros si permite que transite libremente en la vía pública o que lo abandone.”

Por estas acciones, existe una multa de 1 a 150 UMAS, que equivale a un monto de 117 a 17 mil 596 pesos.

Además, las leyes del Estado de México señalan que los animales pueden ser capturados y remitidos a centros de control animal tras una agresión.

El propietario puede reclamar a la mascota dentro de tres días hábiles, acreditando su propiedad. De lo contrario, sería puesta en adopción o sacrificada.

Fuera de las multas, las leyes de CDMX y Edomex no tienen penas de cárcel explícitas por el ataque de un perro, sino que sus sanciones están enfocadas a lesiones cometidas por personas.

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