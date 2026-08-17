Credencial Universal de Salud: ¿quiénes pueden tramitarla del 17 al 22 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gob. de México

El registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud continúa esta semana, del 17 al 22 de agosto de 2026, para adultos mayores y personas con discapacidad que formen parte de la primera etapa del programa. El trámite se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

La Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud establecieron un calendario que estará vigente hasta el 14 de noviembre, con fechas específicas para cada grupo de apellidos.

Credencial Universal de Salud: ¿qué letras se registran esta semana?

Del lunes 17 al sábado 22 de agosto corresponden los siguientes apellidos:

Lunes 17: letras A y B .

letras . Martes 18: letra C .

letra . Miércoles 19: letras D, E y F .

letras . Jueves 20: letra G .

letra . Viernes 21: letras H, I, J, K y L .

letras . Sábado 22: personas rezagadas.

Por lo tanto, durante esta semana el registro corresponde principalmente a personas con apellidos de la A a la L. El sábado está destinado a quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía.

¿Quiénes pueden tramitar la Credencial de Salud Universal?

En esta primera etapa, el proceso de credencialización está dirigido a:

Adultos mayores.

Personas con discapacidad.

El trámite deberá realizarse conforme a la letra inicial del apellido paterno y de acuerdo con las fechas establecidas por las autoridades.

Para solicitar la credencial, únicamente se necesitan:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

¿Para qué servirá la Credencial Universal de Salud?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que el Sistema Universal de Salud entrará en vigor en 2027.

El objetivo es que las personas que cuenten con la credencial puedan recibir atención en unidades médicas cercanas, incluso si cambian de institución o derechohabiencia.

La credencial permitirá integrar el acceso al sistema y facilitar la atención médica de sus beneficiarios.

El proceso de registro continuará durante las semanas establecidas en el calendario oficial hasta el 14 de noviembre de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.