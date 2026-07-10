Gilda Susana Lozoya no pisará la cárcel; jueza rechaza petición de FGR y no modifica medidas cautelares

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Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: FGR

Gilda Susana, hermana del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, no pisará la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La jueza de control con sede en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se le dictara prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de alto riesgo de evasión de la justicia.

La juzgadora consideró que la imputada no tiene la intención de sustraerse de la justicia, pues prueba de ello es que ha cumplido con las medidas cautelares impuestas, como acudir a las comparecencias, entregar su pasaporte y acceder a colocarse un brazalete de geolocalización.

Tras más de 10 horas de audiencia, la FGR presentó como prueba para modificar las medidas cautelares informes de la UIF sobre estados de cuenta, fondos de su Afore y una presunta imposibilidad de verificar si Gilda Susana “N”. efectivamente habita en la casa de sus padres, así como 75 viajes al extranjero entre los años 2010 y 2019.

“… Sí nos llamó la atención y lo dije en la audiencia que en tres días se hicieron 18 actos de investigación, se pusieron a trabajar a 8 dependencias, incluyendo a la Secretaría de Gobernación, Consar, Policía Ministerial, la Guardia Nacional y otras y eso nos llamó la atención, si cada caso tuviera esa celeridad…” Alejandro Rojas Pruneda | Abogado de Gilda Susana N



Sin embargo, la jueza García Peralta señaló que las cuentas de la imputada están congeladas, que no puede disponer de los recursos del sistema para el retiro y, de los viajes al exterior, señaló que solo uno corresponde al periodo de vigencia de la orden de aprehensión.

Sobre este último, la juzgadora indicó que la salida a Francia, realizada el 24 de junio de 2026, y su regreso el 1.º de julio del mismo año son muestra de que no pretendía evadirse de la justicia.

En este sentido, cuestionó la labor de la FGR al no realizar ninguna diligencia ministerial para localizar a la hermana del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, desde el año 2023 y, justo dos días después de su salida al extranjero, es decir, el 26 de junio del presente año, solicitó una ficha roja a la Interpol para su localización internacional.

“Emitir una ficha roja después de dos días de haber salido del país es algo que no me explico, si ya se había girado una orden de aprehensión”, indicó la juzgadora.

Agregó que la hipótesis de la autoridad ministerial de que Gilda se ocultó todos estos años no era verosímil: “¿Cómo dicen que se ocultó? Yo no puedo asumir que hubo una estrategia de ocultamiento si no hacen investigaciones. ¿Cómo pueden decir que se ocultó?”, concluyó la togada.

En su oportunidad, Gilda Susana N. hizo uso de la palabra para asegurar ser víctima de una persecución en su contra.

“Ha habido personal de la Fiscalía afuera de la casa de mis papás y me han visto cientos de veces. No hay elementos más que perversidad y acoso. La Fiscalía viola mis derechos”.

Reiteró su inocencia y aseguró que continuará cooperando con los mandatos judiciales.

“Estoy orgullosa de mi inocencia, confío en Dios y espero que usted confíe en mí”, concluyó Gilda Susana N.

Cabe señalar que, durante la exposición de la FGR, se dio cuenta de una nueva investigación en contra de Gilda Susana N. por asociación delictuosa relacionada con el caso de la transnacional Odebrecht, delito que, de acuerdo con el Código Penal Federal, sí amerita prisión preventiva oficiosa, pero que por el momento no se ha judicializado.

Por otra parte, también se detalló que la FGR se encuentra en la integración de cinco averiguaciones en contra del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por diversos delitos que están en proceso de judicializarse.