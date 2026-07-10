Arranca la temporada de chiles en nogada; se espera derrama de más de 2 mmp

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Inicia temporada de chiles en nogada. Foto: Cuartoscuro

La temporada de chiles en nogada 2026 ya comenzó en Puebla, uno de los periodos gastronómicos más esperados del año. Autoridades estatales estiman la venta de más de 4 millones de chiles en nogada, lo que generaría una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos para productores, cocineras tradicionales, restaurantes y hoteles.

Esperan vender 4.45 millones de chiles en nogada

La secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López, informó que la temporada representa un importante impulso para la economía local. Además, reveló que se espera la venta de 4 millones 450 mil chiles en nogada.

“Estamos esperando tener cuatro millones 450 mil chiles en nogada esta temporada, generar una derrama económica directamente para nuestras familias, comunidades, restaurantes, hoteles, de más de dos mil millones de pesos”, Carla López, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla

La funcionaria destacó que, además de degustar los chiles en nogada, los visitantes pueden recorrer la región de Izta-Popó, donde conocerán el proceso de cultivo, cosecha y preparación de los ingredientes que dan vida a esta receta tradicional.

“Es una temporada para la que se preparan familias enteras, productores, entonces hoy en Puebla pueden venir a comerlos a restaurantes, pero también pueden hacer experiencias únicas pueden ir a la zona de Izta Popó y ahí pueden ver desde cómo se siembra la fruta, cómo la cosechan, cómo la preparan hasta que llega a su mesa”, Carla López, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla

¿Qué ingredientes lleva el chile en nogada?

La cocinera tradicional Maricruz Morales Ochoa, de San Nicolás de los Ranchos, explicó que la receta original utiliza ingredientes cultivados en Puebla.

“Los ingredientes bases pues es la manzana panochera, el durazno, la pera lechera, obviamente la nuez de castilla y a la carne del pueblo que es muy fresca y pues ya sabemos la pasa, el plátano es lo más importante, obviamente el chile, el chile poblano”, Maricruz Morales Ochoa, cocinera tradicional, San Nicolás de los Ranchos, Puebla

El platillo se termina con nogada, granada y perejil, ingredientes que representan los colores de la bandera de México, por lo que tradicionalmente se consume entre julio y septiembre, cuando los productos están en su mejor momento.

¿Cuánto cuesta un chile en nogada en 2026?

El costo del chile en nogada por pieza va desde los 200 pesos y puede cotizarse hasta en los 900 pesos. Sin embargo, hay algunos lugares en donde se vende hasta en más de mil pesos.

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