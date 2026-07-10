Condecoran a rescatistas mexicanos de la Cruz Roja tras su misión en Venezuela

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Condecoran a rescatistas tras misión en Venezuela. Foto: Uno TV

El equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana fue reconocido por su labor en Venezuela, donde participó en las labores de búsqueda y rescate tras el colapso de estructuras tras los sismos del pasado 24 de junio.

Los 15 rescatistas recibieron medallas por parte del Gobierno de México y de la Cruz Roja Mexicana, luego de lograr el rescate de tres personas con vida y recuperar 37 cuerpos durante una misión que se extendió por más de 10 días.

Así fue la misión de los rescatistas mexicanos en Venezuela

Durante la ceremonia de reconocimiento, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Leduc, destacó la labor del equipo.

“Dicen que la única sensación semejante a dar vida es salvar vida, bueno ustedes eso es lo que hicieron, ustedes salvaron vidas”, Eduardo de Agüero Leduc, director y presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana

En entrevista con Uno TV, Marco Franco Hernández, líder del equipo USAR, recordó que al llegar encontraron ciudades devastadas y escenarios de alto riesgo.

“Cuando llegamos, vimos la devastación completa en varias ciudades, es una zona costera… había muchos escenarios que atender”, Marco Franco Hernández, líder del equipo USAR

Explicó que el colapso de los edificios ocurrió en cuestión de segundos, lo que dejó a decenas de personas atrapadas bajo los escombros sin oportunidad de evacuar.

“Es un evento muy diferente, fue muy rápido, realmente la gente no tuvo tiempo de ser evacuada, si tú te pones analizar un video siete segundos es lo máximo que tarda en que se desplome en edificio… por eso mucha gente quedó atrapada”, Marco Franco Hernández, líder del equipo USAR

El rescate de Hernán marcó la misión

Uno de los momentos más complejos fue el rescate de Hernán, quien permaneció atrapado entre escombros durante 170 horas.

La localización fue posible gracias al trabajo de la perrita rescatista Halley y su manejador, Gonzalo Granados.

“Corría mucho el peligro en la vida de los rescatistas… poder pasarle agua, eso fue importante para que pudiera subsistir”, Marco Franco Hernández, líder del equipo USAR

Los rescatistas trabajaron bajo condiciones extremas, con altas temperaturas, humedad y estructuras inestables, por lo que muchas maniobras tuvieron que realizarse a mano para evitar nuevos derrumbes.

“No se puede describir lo que se vivió ahí adentro, el calor nos ponemos más equipo, equipo de protección, guantes, cascos, rodilleras, coderas… aumenta el peso aumenta el calor había demasiado humedad… Muchas cosas de comúnmente estamos acostumbrados a hacerlas con herramienta o maquinaria, las tuvimos que hacer a mano por la inestabilidad de la zona”, Marco Franco Hernández, líder del equipo USAR

Además de Halley, los binomios caninos Orly, Balam y Kenai participaron en cerca de 40 búsquedas durante la misión.

Foto: Uno TV

Reconocen el trabajo del equipo USAR

Los 15 integrantes del equipo USAR recibieron medallas como reconocimiento a su entrega y profesionalismo, tras una misión que permitió salvar vidas y brindar apoyo a decenas de familias afectadas en Venezuela.

El coordinador nacional de Socorro de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Venta, destacó que el equipo enfrentó jornadas extenuantes y riesgos permanentes durante más de 10 días.

“Durante más de 10 días enfrentaron jornadas extenuantes, estructuras colapsadas, riesgos permanentes, decisiones que exigen mayor preparación, experiencia y precisión”, José Antonio Venta, Coordinador Nacional de Socorro de la Cruz Roja Mexicana

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