Entrevista | FGR debe investigar corrupción en aviación por caso del Mayo: exfiscal Samuel González

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Los cuestionamientos sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el papel del piloto Mauro Alberto Núñez siguen abiertos. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, el extitular de la Unidad Especializada en Combate al Crimen Organizado de la entonces PGR, Samuel González Ruiz, consideró que el foco de la investigación no debería centrarse únicamente en el traslado del capo hacia Estados Unidos, sino en cómo la aeronave operó durante años sin ser detectada por las autoridades mexicanas.

El especialista afirmó que el caso evidencia posibles fallas y actos de corrupción dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), instancia encargada de supervisar permisos, matrículas y operaciones de las aeronaves en México. A su juicio, ese aspecto representa una línea de investigación prioritaria para la Fiscalía General de la República (FGR).

Caso del avión del Mayo Zambada apunta a la AFAC, afirma exfiscal

Samuel González aseguró que la explicación más sencilla sobre el caso es que la aeronave utilizada por el grupo criminal operó durante años gracias a presuntas irregularidades en los controles de la autoridad aeronáutica mexicana.

El exfuncionario sostuvo que las autoridades ya conocían ese avión, debido a que presuntamente integrantes de Los Chapitos lo utilizaron durante un largo periodo. Por ello, consideró que la principal pregunta es por qué pudo realizar múltiples vuelos sin que nadie la detectara.

También explicó que cualquier avión privado que ingresa a Estados Unidos debe cumplir procedimientos migratorios y aduanales. De este modo, el aterrizaje en un aeropuerto de Nuevo México no representa, por sí mismo, una irregularidad.

Samuel González Ruiz pide investigar la corrupción en la AFAC

Respecto al piloto Mauro Alberto Núñez, González Ruiz señaló que, tras declararse culpable en Estados Unidos y aceptar colaborar con las autoridades, la FGR tiene la posibilidad de obtener información relevante sobre la forma en que se autorizaban vuelos y permisos en México.

Asimismo, consideró que la investigación debe enfocarse en posibles actos de corrupción dentro de la AFAC y no en responsabilizar al entonces embajador estadounidense Ken Salazar. Recordó que los diplomáticos cuentan con inmunidad conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Finalmente, el exfiscal llamó a evitar especulaciones en la captura y traslado del “Mayo” y afirmó que las investigaciones deberán apoyarse en la cooperación entre las autoridades de México y Estados Unidos para esclarecer completamente el caso.

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