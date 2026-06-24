Gobierno federal y AMOTAC alcanzan acuerdo; transportistas levantan bloqueos carreteros

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Transportistas y autoridades federales. Foto: AMOTAC/Gobierno Federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, sostuvieron este día una reunión con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) para dar seguimiento a sus demandas y evitar movilizaciones en carreteras del país.

Durante el encuentro, las autoridades federales y los representantes del sector transportista firmaron una minuta de trabajo y establecieron una ruta de atención institucional para dar seguimiento a los planteamientos expuestos por la organización.

Líder de la AMOTAC ordena a transportistas liberar las vías públicas. Alcanzan acuerdos con autoridades. pic.twitter.com/Xm6oFETVmU — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

Principales demandas de los transportistas

Entre los temas centrales abordados por AMOTAC se encuentran las condiciones de seguridad en carreteras, así como trámites y procedimientos administrativos que, de acuerdo con la organización, afectan a sus agremiados en distintas entidades del país.

Acuerdan mantener diálogo abierto

Las autoridades federales reiteraron su disposición de mantener abiertos los canales de comunicación y coordinación con el sector transportista, con el objetivo de atender sus demandas dentro del marco de sus atribuciones.

Por su parte, el dirigente de AMOTAC, Rafael Ortíz Pacheco, informó que, tras este acuerdo, la organización desiste de realizar movilizaciones y bloqueos carreteros programados.

Gobierno federal llama al diálogo

El Gobierno de México refrendó su compromiso con la atención institucional y la construcción de acuerdos mediante el diálogo, para resolver las demandas de los distintos sectores sociales por la vía pacífica y legal.

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