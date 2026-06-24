Advierten que la SCJN no puede ordenar a diputados a votar reformas

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La doctora en Derecho, Lizbeth Padilla, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se está extralimitando al intentar ordenar a Congresos que legislen sobre determinados temas.

Durante una entrevista en A las Nueve en UNO, la especialista sostuvo que el máximo tribunal puede revisar normas y declarar su inaplicación cuando vulneran derechos humanos, pero no sustituir al Poder Legislativo ni imponer la elaboración de leyes.

Debate por la división de poderes

Explicó que en el sistema constitucional mexicano existen mecanismos como el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad para corregir leyes contrarias a derechos fundamentales.

Sin embargo, insistió en que estas herramientas no facultan a la Corte para redactar normas ni para presionar a diputados mediante sanciones o multas. A su juicio, permitirlo abriría un precedente delicado en la relación entre poderes.

Lizbeth Padilla también consideró que el problema de fondo no es un vacío legal, sino la ausencia de controles ni contrapesos efectivos frente a decisiones que rebasan los límites constitucionales.

Añadió que, en el caso de los congresos estatales, la SCJN debe respetar autonomía dentro del pacto federal, siempre y cuando no vulneren derechos humanos.

Uno TV ha documentado que, a través de distintas resoluciones, la Corte ha obligado a diputados de Puebla y Yucatán a resolver distintas reformas en materia de aborto y reconocimiento de la identidad de género autopercibida.

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