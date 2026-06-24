“Se borran límites entre poderes; vemos un Frankenstein político”: Alejandro Rosas alerta por presión de la SCJN a congresos

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Luego de que Uno TV revelara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presionó a congresos estatales para legislar bajo amenaza de multas personales a diputados, el historiador Alejandro Rosas lanzó una advertencia contundente: “Se están borrando los límites entre poderes… estamos viendo un Frankenstein político”, al considerar que México atraviesa un momento de debilitamiento institucional que recuerda viejos modelos de concentración del poder.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno con Pablo Valdés y Rocío Ireta, Rosas analizó el caso dado a conocer por Uno TV sobre la actuación del máximo tribunal frente a los congresos de Yucatán y Puebla, donde legisladores fueron emplazados a aprobar reformas específicas dentro de plazos determinados y bajo apercibimientos económicos individuales en caso de incumplimiento.

Para el historiador, el episodio no puede verse como un hecho aislado ni exclusivamente jurídico, sino como una señal clara de que en México comienzan a diluirse los límites que históricamente han definido la autonomía entre los poderes del Estado.

“En teoría somos una República con división de poderes perfectamente definidos y no tendrían que traspasar sus líneas y sus facultades… esa sería la lógica. Pero en este país, realmente no podemos hablar de que existe un Estado de derecho como tal, nos cuesta mucho trabajo respetar las leyes y las normas”, sostuvo.

“Se está perdiendo la independencia institucional”

Alejandro Rosas consideró que lo ocurrido con la Suprema Corte forma parte de un proceso más amplio en el que distintas instituciones han comenzado a perder autonomía frente al poder político.

Afirmó que durante años la Corte mantenía ciertos márgenes de independencia que, a su juicio, hoy comienzan a desaparecer.

“Hemos perdido cierta independencia de la Suprema Corte de Justicia que sí, con tropezones y todo, venía teniendo, y también la posibilidad de que los gobiernos estatales actúen con la autonomía que constitucionalmente les corresponde”.

Desde su perspectiva, lo que hoy ocurre refleja un escenario donde cada vez resulta más difícil sostener contrapesos democráticos efectivos.

“Estamos viendo un Frankenstein político”

Durante la conversación, el historiador recurrió a una metáfora para explicar el momento institucional que atraviesa el país.

“Yo creo que lo que estamos viviendo con lo de la Suprema Corte hoy es parte de ese Frankenstein que ha creado la 4T… estamos viendo al doctor Frankenstein darse cuenta de que su creación ya cobró vida y que ahora puede moverse independientemente muchas veces de las propias decisiones”.

Con ello, Rosas advirtió sobre instituciones que, en lugar de funcionar como contrapesos, comienzan a integrarse dentro de una misma lógica de control político.

La investigación de Uno TV que detonó la polémica

La advertencia del historiador ocurre luego de que Uno TV documentara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó formalmente a diputados locales de Yucatán y Puebla para aprobar reformas concretas bajo lineamientos específicos establecidos por resoluciones judiciales.

En el caso de Yucatán, los legisladores fueron advertidos con multas personales de hasta 269 mil 226 pesos si no cumplían con modificar la Constitución local en materia relacionada con el derecho a la vida.

En Puebla, la Corte utilizó un mecanismo similar para ordenar cambios legislativos en materia de reconocimiento de identidad de género autopercibida en menores de edad, estableciendo plazos concretos para concretar dichas reformas.

Especialistas constitucionalistas consultados por este medio señalaron que el problema central no está en el contenido de las reformas, sino en que el máximo tribunal estaría ordenando a representantes populares no sólo qué legislar, sino el sentido exacto en el que deben votar.

“México ya vivió algo parecido con el PRI”

Durante la entrevista, Alejandro Rosas trazó paralelismos con estructuras de poder que dominaron al país durante gran parte del siglo pasado.

Recordó que durante décadas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo control político absoluto sobre gubernaturas, congresos locales y buena parte de las instituciones públicas.

“La estrategia es muy clara: el Gobierno quiere tener el control como el viejo PRI de los años 50, 60 y 70 lo tenía, donde tenían carro completo en absolutamente todo”.

Incluso recordó que durante gran parte del siglo XX el Poder Judicial operaba subordinado a las decisiones presidenciales.

“En el siglo XX el PRI gobernaba, era carro completo… el Poder Judicial estaba sometido a lo que decía el presidente y al Poder Legislativo se le llegó a llamar el club de amigos del presidente porque lo que el presidente decía se hacía”.

Hay visos de autoritarismo

Alejandro Rosas también advirtió que la desaparición progresiva de contrapesos institucionales suele convertirse en el primer paso de procesos autoritarios.

Aunque descartó que actualmente México viva una dictadura, aseguró que sí existen señales preocupantes.

“Yo definitivamente no creo que en este momento estemos en una nueva dictadura, ni mucho menos. Pero sí es un gobierno que tiene visos de autoritarismo en ciertas partes”.

Y lanzó una advertencia sobre el rumbo político que podría tomar el país si continúan debilitándose las instituciones democráticas.

“Así es como vas socavando la democracia para establecer un régimen que, en el mejor de los casos, sea un Gobierno autoritario… pero en el peor, a la larga, puede derivar en un régimen dictatorial”.

“La democracia no funciona con un solo poder”

Para finalizar, el historiador insistió en que el problema central es el debilitamiento institucional que se ha acumulado en los últimos años.

“Hay que regresar al respeto a la ley y a las instituciones. Así funcionan los países y así funciona la democracia, no con un Gobierno que tiene prácticamente ya todos los poderes públicos”.

Alejandro Rosas, dejó una última reflexión sobre lo que viene para el país una vez que termine el Mundial:

“Ahorita estamos en una especie de tregua… pero la cruda va a ser terrible. Cuando termine el Mundial, vamos a volver a enfrentar la realidad que vivimos como país”.

Para el historiador, lo que hoy ocurre entre poderes públicos representa una señal que México no debería ignorar.

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