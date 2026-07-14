Gobierno suma 7.3 millones de servicios con Atención a las Causas; también ha canjeado 11 mil 684 armas

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Rosa Icela Rodríguez y Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La estrategia federal de Atención a las Causas ha brindado 7.3 millones de servicios y trámites en el país, informó este martes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien destacó además que, desde octubre de 2024, se han canjeado 11 mil 684 armas de fuego por dinero en efectivo y se han entregado 3.4 millones de artículos de primera necesidad a más de 406 mil personas.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que la estrategia mantiene un enfoque en la atención de jóvenes mediante alternativas en educación, empleo, deporte y cultura.

Más de 7 millones de servicios y atención directa a la población

La secretaria explicó que el Gobierno de México hace visitas casa por casa para acercar programas y servicios, especialmente a jóvenes, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de estudio, trabajo y participación comunitaria.

Además, los tres niveles de gobierno realizan Ferias y Jornadas de Paz que incluyen:

Programas sociales.

Actividades culturales y deportivas.

Servicios de salud.

Recuperación de espacios públicos.

Asesorías y trámites.

Más de 406 mil personas han recibido artículos decomisados en aduanas

Como parte del Tianguis del Bienestar, dependencias federales han recorrido 34 municipios y 801 localidades.

En esas jornadas, más de 406 mil personas recibieron de manera gratuita 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas.

Más de 11 mil armas han sido canjeadas por dinero en efectivo

Rosa Icela Rodríguez recordó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, se instaló un módulo del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en la Basílica de Guadalupe.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, el programa ha logrado el canje anónimo de 11 mil 684 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

Programas para jóvenes y recuperación de espacios públicos

La funcionaria también destacó acciones enfocadas en la juventud, entre ellas:

“Jóvenes transformando México” , para reincorporarse a la escuela, al empleo, al deporte o a labores comunitarias.

, para reincorporarse a la escuela, al empleo, al deporte o a labores comunitarias. “Jóvenes Construyendo el Futuro” , que mantiene la vinculación con empresas e instituciones para impulsar el trabajo digno.

, que mantiene la vinculación con empresas e instituciones para impulsar el trabajo digno. “Boxeando por la Paz” , programa de la Conade con inscripciones gratuitas.

, programa de la Conade con inscripciones gratuitas. La conformación de mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación.

Asimismo, informó que en los 61 Territorios de Paz se pondrá en marcha la estrategia “La palabra que transforma”, integrada por círculos de lectura y talleres de escritura.

Finalmente, la secretaria invitó a la ciudadanía a participar en la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, programada para el 29 de julio.

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