Autorizan ingreso de militares de EE. UU. a México; realizarán estas actividades hasta diciembre

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Militares de Estados Unidos. Foto: AFP.

Militares de Estados Unidos ingresarán a México para participar en ejercicios de adiestramiento entre julio y diciembre de 2026, luego de que el Senado de la República autorizó al Poder Ejecutivo permitir el ingreso de dos delegaciones militares estadounidenses para desarrollar actividades de capacitación en distintos puntos del país.

Los decretos fueron publicados este martes 14 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establecen las condiciones, duración, lugares y objetivos de ambos ejercicios multinacionales.

Evento SOF3 “Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales” Evento SOF4 “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”

Decreto autoriza ingreso de 23 militares estadounidenses a México

Uno de los decretos autoriza el ingreso de una delegación integrada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de Estados Unidos.

#14deJulio2026 Se concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir el ingreso a territorio nacional de una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, durante el periodo… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) July 14, 2026

De acuerdo con el documento, los militares participarán en el evento SOF 4 “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, programado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026.

La autorización contempla que los elementos ingresen con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El traslado se realizará mediante un avión de transporte C-130 Hércules, que arribará y partirá del Aeropuerto Internacional de Toluca “Licenciado Adolfo López Mateos”.

El itinerario autorizado establece:

El 1 de agosto de 2026 ingresará la aeronave para dejar al personal y su equipo.

ingresará la aeronave para dejar al personal y su equipo. El 16 de octubre de 2026 volverá a ingresar para trasladar a los militares de regreso a Estados Unidos.

Las actividades del evento SOF 4 se desarrollarán en tres fases en diferentes instalaciones militares.

La primera fase comprenderá operaciones marítimas, aeromóviles y combate terrestre en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), en San Luis Carpizo, así como en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

La segunda fase consistirá en apoyo al curso de Fuerzas Especiales y también se realizará en instalaciones ubicadas en San Luis Carpizo y en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen.

La tercera fase incluirá operaciones de paracaidismo de caída libre en la Unidad Naval de Operaciones Especiales ubicada en Donato Guerra, Estado de México, con actividades que se extenderán sobre el espacio aéreo del estado de Hidalgo y de la Ciudad de México.

Decreto autoriza ingreso de 12 militares estadounidenses a México

En un segundo decreto, el Senado autorizó el ingreso de otra delegación integrada por 12 militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

#14deJulio2026 Se concede autorización a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para permitir el ingreso al territorio nacional de una delegación de personal militar de los Estados Unidos de América, a efecto de que participe en el Evento SOF3 “Mejorar las Capacidades de… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) July 14, 2026

Estos elementos participarán en el evento SOF3 “Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales”, el cual se desarrollará del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026.

El personal también ingresará con armamento y será trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las actividades se realizarán en instalaciones ubicadas en el Estado de México, entre ellas:

Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla .

. Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes .

. 1/a. Zona Aérea Militar de Santa Lucía.

El decreto establece que la delegación arribará a Santa Lucía el 15 de julio de 2026 y saldrá de esa misma instalación el 15 de diciembre de 2026.

Decretos establecen informes al concluir los ejercicios

Ambos decretos establecen que, una vez concluidas las actividades de adiestramiento, el Poder Ejecutivo Federal deberá remitir al Senado un informe sobre los resultados obtenidos.

En el caso del evento SOF 4, el informe deberá presentarse por conducto de la Secretaría de Marina (Semar) dentro de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión del ejercicio.

Para el evento SOF3, el informe será presentado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dentro de los 30 días naturales siguientes al término de las actividades.

Los decretos fueron expedidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 10 de julio de 2026, tras la autorización otorgada previamente por el Senado de la República.

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