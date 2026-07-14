Gobierno descarta investigar a Marina del Pilar por llamada sobre mesas de seguridad

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Marina del pilar pudo haberse comunicado con el FBI. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal descartó que la llamada atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con presuntos agentes extranjeros, amerite una investigación por comprometer la seguridad nacional, al considerar que no existen elementos que indiquen la comisión de un delito o el intercambio de información confidencial derivada de las mesas de seguridad.

Durante la conferencia matutina de este 14 de julio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los audios difundidos públicamente no muestran que se haya compartido información sensible relacionada con las reuniones de coordinación en materia de seguridad.

“Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, declaró García Harfuch.

El funcionario señaló que, hasta el momento, tampoco existe certeza sobre la identidad de la persona con la que habría sostenido la conversación la mandataria estatal, por lo que indicó que no puede determinarse si pertenecía a alguna autoridad extranjera.

Sheinbaum diferencia el caso de Marina del Pilar del ocurrido en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del secretario de Seguridad y sostuvo que el caso de Marina del Pilar no puede compararse con el registrado en Chihuahua, donde, dijo, quedó acreditada la operación de agentes de una agencia estadounidense en territorio mexicano.

La mandataria explicó que ese caso sí representó una violación a la Ley de Seguridad Nacional, debido a la presencia de agentes extranjeros realizando actividades en el país.

“Es diferente el caso Chihuahua porque está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Esta llamada de teléfono que se da a conocer ayer por un periodista, nosotros ni siquiera sabemos quiénes son las personas con las que habló, si pertenecen al Gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia, y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos. Si hay que investigar, que se investigue”, expresó Sheinbaum.

La presidenta también señaló que desconoce el origen de la filtración de la llamada telefónica y consideró que corresponde a los periodistas indagar cómo se obtuvo ese material.

Gobierno sostiene que no hay evidencia de riesgo para la seguridad nacional

Claudia Sheinbaum reiteró que, hasta el momento, no existe evidencia de que la conversación atribuida a Marina del Pilar Ávila haya comprometido información estratégica del Estado mexicano o datos derivados de las mesas de seguridad.

Por ello, sostuvo que se trata de un caso distinto al ocurrido en Chihuahua, al no existir elementos que acrediten una violación a la Ley de Seguridad Nacional o la participación comprobada de agentes extranjeros en territorio nacional.

De acuerdo con la postura del Gobierno federal, la información difundida hasta ahora no permite concluir que se haya cometido un delito o que exista un riesgo para la seguridad nacional, por lo que las autoridades descartaron que, por el momento, haya elementos para iniciar una investigación por esos hechos.

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